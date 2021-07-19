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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı vesilesiyle bir videolu mesaj paylaştı.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:54
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kurban Bayramı mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliği pekiştirme, inanç, kültür ve medeniyetin güzelliklerinin ihyası için fırsat olarak bilinmesini istedi. Erbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında Kurban Bayramı'na kavuşmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

'Allah'a teslimiyetin sembolü, O'na itaat ve sadakatin en somut tezahürü olan kurban, bizleri Rabb'imize yakınlaştıracak ve iyiliğe ulaştıracak müstesna bir ibadettir.' ifadesini kullanan Erbaş, 'Kurban Bayramı ise bu ibadetimizin kabulü için duyduğumuz arzunun ve Cenab-ı Mevla'ya kurbiyetimize dair beslediğimiz umudun bayramıdır.' diye konuştu.


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