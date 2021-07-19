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Teknoloji
Casus yazılım krizi! İsrailli şirketin casus yazılımı yüzlerce önemli ismi dinlemiş...

Casus yazılım krizi! İsrailli şirketin casus yazılımı yüzlerce önemli ismi dinlemiş...

Uluslararası çaptaki siber saldırıların boyutu artmaya devam ediyor. Bu kez de İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus isimli casus yazılımın satıldığı hükümetler tarafından dinleme aracı olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Yürütülen soruşturma başta gazeteci, siyasetçi ve iş insanlarının gizlice dinlenildiğini ortaya çıkarıyor. Araştırma kapsamı genişlerken İngiliz gazetesi Guardian ise mesajları okunan, e-postaları kontrol edilen ve telefon aramaları kaydedilen kişilerin listesinin yayınlanacağını duyurdu.

Teknoloji / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:21
Casus yazılım krizi! İsrailli şirketin casus yazılımı yüzlerce önemli ismi dinlemiş...

Büyük bir veri sızıntısı soruşturmasına göre, dünyanın dört bir yanında yer alan gazeteciler, avukatlar, ve insan hakları aktivistleri, İsrail gözetim şirketi NSO Group tarafından satılan Pegasus isimli casus yazılımla takip edildi.

Başta İngiliz haber sitesi Guardian ve toplam 16 medya kuruluşu tarafından yürütülen soruşturma, NSO'nun bu casus yazılımı sürekli olarak kötüye kullandığını ileri sürüyor.

Pegasus, birçok farklı teknik kullanarak mesajlara ve e-postalara erişerek aramaları kaydedebiliyor.

Sızıntı, 2016'dan bu yana NSO müşteri tarafından ilgilenilen kişiler olarak tanımlandığına inanılan 50 binden fazla telefon numarasının listesini içeriyor. Paris merkezli Forbidden Stories ve Uluslararası Af Ögrütü, başlangıçta bir raporlama konsorsiymu olan Pegasus projesinin bir parçası olarak sızdırılan listeye erişim sağlayıp medya ortaklarıyla paylaşmış durumda.

Verilerde bir telefon numarası bulunması, bir cihaza Pegasus bulaşıp bulaşmadığını veya bir siber saldırıya maruz kalıp kalınmadığını tam anlamıyla ortaya çıkarmıyor. Ancak konsorsiyum, verilerin NSO'nun hükümet müşterilerinin olası gözetim girişimlerinden önce belirlediği potansiyel hedeflerin göstergesi olduğuna inanıyor.

Yapılan soruşturma, 10 farklı ülkedeki yüzlerce farklı kişinin dinlendiğini gösteriyor

Sızan listede numaraları görünen az sayıda telefonun adli incelemesi ise cihazların yarısından fazlasında Pegasus yazılım izlerine rastlanmış durumda. The Guardian ve bahsi geçen medya şirketleri önümüzdeki günlerde listede yer alan kişilerin kimliklerini detaylarıyla açıklayacak. Yüzlerce şirket yöneticisi; STK çalışanı, akademisyen, Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar ya da diğer hükümet yetkililerinin listede adı geçtiği özellikle belirtiliyor.

Ayrıca bu soruşturmada Azerbaycan, Macaristan, Hindistan, Fas, Ruanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Meksika ve Kazakistan gibi ülkelerin yer aldığı da ifade ediliyor.


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