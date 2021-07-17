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Büyükşen Cinayeti Çözüldü mü? Büyükşen Cinayetinin Katili Kim? Büyükşen Cinayetinde Şok Gelişme Büyükşen Cinayeti Katili Yakalandı mı?

Büyükşen Cinayeti Çözüldü mü? Büyükşen Cinayetinin Katili Kim? Büyükşen Cinayetinde Şok Gelişme Büyükşen Cinayeti Katili Yakalandı mı?

Üç sene önce maskeli bir kili tarafından pompalı tüfekli öldürülen Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi oldu! Müge Anlı ‘da özel bir wkip kurularak takip edilen Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinde katil kim?

Güncel / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:21
Büyükşen Cinayeti Çözüldü mü? Büyükşen Cinayetinin Katili Kim? Büyükşen Cinayetinde Şok Gelişme Büyükşen Cinayeti Katili Yakalandı mı?

2018 yılında yaşanan cinayetin katili bulundu! Üç yıldır çözülemeyen davanın sonuna gelinirken Müge Anlı tarafından kurulan özel ekip ile Büyükşen cinayeti aydınlatıldı. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinde katil kim? Son dakika Büyükşen cinayeti

Büyükşen Cinayeti Çözüldü mü?


Türkiye'nin gündeminde yer alan esrarengiz cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Osman Büyükşen'in üç yıl süren mücadelesinin ardından Necla Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Sorusu cevap kazandı. Çiftin katilinin kim olduğunu merak eden Türkiye'ye yanıt geldi. 25 kişinin gözaltına alındığı cinayet davasında çiftin kızı Büşra Büyükşen'den de ifade alındı. Peki, Büyükşen cinayetinin katili kim?



Büyükşen Cinayetinin Katili Kim?


8 ay süren teknik takip sonrasında gözaltına alınan Esra Taş ve Abdullah Başdemir cinayete azmettirme suçundan gözaltına alınırken Osman Büyükşen'den açıklama geldi. Kiralık katilin adresi karıştırdığını duyuran Osman Büyükşen, Büyükşen cinayetinin katili kim? Sorusunu şu şekilde cevaplandırdı.

Son Dakika Osman Büyükşen Açıklaması


-Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur.- dedi.

Büyükşen cinayetinde kiralık katilin evleri karıştırdığı ve yanlış kişilerin ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.




Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinde katil kim? Sorularına açıklık getirildi.

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