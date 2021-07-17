USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
KADIN
Bayramda Yapılacak Tatlı Çeşitleri Nelerdir? Pasta, Şerbetli, Kolay Tatlı Tarifi

Bayramda Yapılacak Tatlı Çeşitleri Nelerdir? Pasta, Şerbetli, Kolay Tatlı Tarifi

"Bayramda hangi tatlı yapılır?" sorusunu soranlar için Kurban Bayramında yapılacak tatlı tariflerini bir araya getirdik. Kurban Bayramında yapılacak kolay tatlı tarifi arayanlar bu yazımızda aradığı tarifi bulacak! Peki, Kurban Bayramında hangi tatlı yapılır? Sizler için şeflerle birlikte hazırladığımız özel tatlı tarifleri arasında seçiminizi yaparak bayram için birbirinden güzel tatlılar oluşturabilirsiniz. Peki, bayramda yapılacak tatlı çeşitleri nelerdir? İşte bayram için hazırlanan kurban bayramı tatlı tarifleri..

KADIN / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:08
Bayramda Yapılacak Tatlı Çeşitleri Nelerdir? Pasta, Şerbetli, Kolay Tatlı Tarifi

Kurban Bayramı yaklaşırken büyük bir heyecan başladı. Birbirinden farklı lezzetlerin sofraları süsleyeceği Kurban bayramında seçim yapmak oldukça zor. Peki, kurban bayramında yapılacak tatlı çeşitleri nelerdir? Kurban bayramı için kolay tatlı tarifleri… Az malzemeli, pratik, kolay tatlı tariflerini sizler için birleştirdik. Peki bayramda hangi tatlı yapılmalı?



Lokma Tatlısı Nasıl Yapılır? Lokma Tatlısı Tarifi


• 3,5 su bardağı un
• 2 su bardağı ılık su
• 1 paket kuru maya
• 2 yemek kaşığı toz şeker
Şerbeti için;
• 2 su bardağı toz şeker
• 2 su bardağı su
• 3-4 damla limon suyu

Lokma Tatlısı Nasıl Yapılır?


• İlk olarak su ve şekeri geniş bir tencere içerisinde kaynatın.

• Kaynatıldıktan sonra şerbetin içerisine limon sıkılır ve 10 dakikanın ardından ocaktan alınır.

• Şerbeti soğumaya bırakın.

• Şeker ve mayayı derin bir kap içerisine ekleyin.

• Şeker ve mayanın üzerine ılık su ekleyin ve bir süre bekletin.

• Karışımın içerisine un ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın.

• Elde ettiğiniz hamurun cıvık olması son derece önemlidir.

• Hazırlanan hamuru 5-8 dakika yoğurduktan sonra yarım saat dinlendirin.

• Hamuru sıkma torbası içerisine ekledikten sonra kızgın yağın içerisine minik bezeler şeklinde sıkın.

• Kızaran lokmalar soğuk şerbet içerisine atıldıktan sonra 2-3 dakika bekletilmelidir.

• Ardından servise hazır hale gelecek.



Kakaolu Kurabiye Nasıl Yapılır? Bayram Kurabiyesi Tarifi


Bayramın gözde lezzetlerinden birisi de bayram kurabiyesidir. Kakaolu başta olmak üzere pek çok çeşitte hazırlanabilecek olan bayram kurabiyesi ile sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. İşte kakaolu kurabiye nasıl yapılır sorusuna cevap niteliğinde kolay bayram kurabiyesi tarifi

Malzemeler

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 paket çikolatalı puding

• 2.5 su bardağı un

Kolay Kakaolu Kurabiye Nasıl Yapılır?


• Fırını açarak 180 derece ısınmaya bırakın.

• Tüm malzemeleri bir kap içerisinde birleştirin.

• Malzemeler birbiriyle karışana kadar yoğurun.

• İçerisine isteğe bağlı olarak meyve parçalar ya da çikolata parçaları ekleyebilirsiniz.

• Elde ettiğinizi karışımı yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük parçalar halinde ekleyin.

• 200 dereceye getirdiğiniz fırında kurabiyenizi pişirin.

• Yarım saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Bayramda yapılacak tatlılar arıyorsanız bu iki tatlı tarifi vazgeçilmeziniz olacak!

Lokma Tatlısı Nasıl YapılırLokma Tatlısı TarifiBayramda Hangi Tatlı YapılırKakaolu Kurabiye Nasıl YapılırKakaolu Kurabiye Tarifi


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı