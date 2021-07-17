Bayramda Yapılacak Tatlı Çeşitleri Nelerdir? Pasta, Şerbetli, Kolay Tatlı Tarifi

Kurban Bayramı yaklaşırken büyük bir heyecan başladı. Birbirinden farklı lezzetlerin sofraları süsleyeceği Kurban bayramında seçim yapmak oldukça zor. Peki, kurban bayramında yapılacak tatlı çeşitleri nelerdir? Kurban bayramı için kolay tatlı tarifleri… Az malzemeli, pratik, kolay tatlı tariflerini sizler için birleştirdik. Peki bayramda hangi tatlı yapılmalı?









Lokma Tatlısı Nasıl Yapılır? Lokma Tatlısı Tarifi



Lokma Tatlısı Nasıl Yapılır?



Kakaolu Kurabiye Nasıl Yapılır? Bayram Kurabiyesi Tarifi



Kolay Kakaolu Kurabiye Nasıl Yapılır?



• 3,5 su bardağı un• 2 su bardağı ılık su• 1 paket kuru maya• 2 yemek kaşığı toz şekerŞerbeti için;• 2 su bardağı toz şeker• 2 su bardağı su• 3-4 damla limon suyu• İlk olarak su ve şekeri geniş bir tencere içerisinde kaynatın.• Kaynatıldıktan sonra şerbetin içerisine limon sıkılır ve 10 dakikanın ardından ocaktan alınır.• Şerbeti soğumaya bırakın.• Şeker ve mayayı derin bir kap içerisine ekleyin.• Şeker ve mayanın üzerine ılık su ekleyin ve bir süre bekletin.• Karışımın içerisine un ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın.• Elde ettiğiniz hamurun cıvık olması son derece önemlidir.• Hazırlanan hamuru 5-8 dakika yoğurduktan sonra yarım saat dinlendirin.• Hamuru sıkma torbası içerisine ekledikten sonra kızgın yağın içerisine minik bezeler şeklinde sıkın.• Kızaran lokmalar soğuk şerbet içerisine atıldıktan sonra 2-3 dakika bekletilmelidir.• Ardından servise hazır hale gelecek.Bayramın gözde lezzetlerinden birisi de bayram kurabiyesidir. Kakaolu başta olmak üzere pek çok çeşitte hazırlanabilecek olanile sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. İştesorusuna cevap niteliğindeMalzemeler• 1 su bardağı sıvı yağ• 1 paket çikolatalı puding• 2.5 su bardağı un• Fırını açarak 180 derece ısınmaya bırakın.• Tüm malzemeleri bir kap içerisinde birleştirin.• Malzemeler birbiriyle karışana kadar yoğurun.• İçerisine isteğe bağlı olarak meyve parçalar ya da çikolata parçaları ekleyebilirsiniz.• Elde ettiğinizi karışımı yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye küçük parçalar halinde ekleyin.• 200 dereceye getirdiğiniz fırında kurabiyenizi pişirin.• Yarım saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.arıyorsanız bu iki tatlı tarifi vazgeçilmeziniz olacak!