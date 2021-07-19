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Başkan Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:41
Başkan Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC ziyareti öncesi önemli açıklamalar. Kıbrıs Barış hareketinin yıldönümü nedeniyle önemli bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan Havalimanında açıklamalar yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar:

'Cumhurbaşkanı sayın Tatar ile bir araya geleceğiz. Farklı alanlardaki birlikte yürüttüğümüz projelerin açılışlarını gerçekleştirecek, yeni projelerin adımlarını atacağız. Kıbrıs Türkü adada yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Bu uğurda birlikte nice bedeller ödedik, nice badireler atlattık. Cumhurbaşkanı sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre'de sunulan çözüm önerileri tarihi bir fırsattır.

Böylece Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu göstermiştir. Çözümden yana olanlara çağrımı yineliyorum. Çözüme ancak adadaki gerçekler göz önünde bulundurularak ulaşılabilir. Eğer çözüm olacaksa yeni müzakere süreci olacaksa iki egemen ve eşit devlet arasında yapılacak müzakerelerle olabilecektir.


Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edecektir.

BEKLENEN MÜJDE

Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda yapacağım konuşmada inşaAllah bu müjdeyi oraya açıklayacağım. Burada açıklarsam Kıbrıs Parlamentosundaki konuşmam boşa geçer.

AZINLIK FELSEFESİNİ KABUL ETMİYORUZ! ONLARI ZORA SOKAR

Biz bir defa artık eşit egemen iki devlet olarak bir çözümün dışındaki yöntemleri kabul etmiyoruz. Ayrıca bu türden girişimler onları zora sokar. Anında gereğini yaparız.

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN 'İSTEMİYORUZ' DEDİĞİ İDDİASI

Taliban'ın açıklamalarında 'Türkiye'yi istemiyoruz' gibi bir ifade yok. Kendilerine göre bazı açıklamalar yapıyorlar. Ve bize yönelik bazı yaklaşımları var. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Gerek dışişleri nezdinde gerek şahsım olarak bu adımları atıp ne gibi görüşmeler yapacağız bunlarla nereye ulaşacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz.


Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz buradan Taliban'a sesleniyoruz. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce böylece Afganistan'da barışın egemen olduğunu göstermemiz lazım.

AVRUPA ADALET DİVANI'NIN KARARI
Önce gitsinler kipayla ilgili kararlarını gözden geçirsinler.



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