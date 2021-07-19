Bakan Soylu: 'Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz'

Bakan Soylu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşımında, " Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;













