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Arefe Günü Kargolar Açık mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Bugün Kargolar Açık mı?

Arefe Günü Kargolar Açık mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Bugün Kargolar Açık mı?

2021 Kurban Bayramının gelmesiyle arefe günü dahil olmak üzere kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bu yıl Kurban bayramı öncesinde arefe günü kargolar açık mı? sorusunu soran kişilere kargolardan cevap geliyor. Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi özel sektörde de bayramlarda tatil ilan ediliyor. Peki bu duruma göre, Arefe Günü Kargolar Açık mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu?

Güncel / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:58
Arefe Günü Kargolar Açık mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Bugün Kargolar Açık mı?

Arefe günü kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilirken çeşitli sorular gündeme geliyor. Milyonlarca kişi bayram için gerçekleştirdiği alışverişlerin bayramda ellerine ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyor. Kargoları ulaştıran kuryelerin ise 19 Temmuz 2021 tarihinde çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, Arefe Günü Kargolar çalışacak mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu?

Arefe Günü Kargolar Çalışıyor mu?


Arefe günü kamu, kurum ve kuruluşları çalışanlarına tatilken özel sektörde ise kimi zaman tatil kimi zaman ise tatil olmuyor. Her kargonun kendine özel bir çalışma programı olması sebebiyle çalışma sistemlerinin farklı olacağını söyleyebiliriz. Peki, arefe günü hangi kargolar açık?



Yurtiçi Kargo Arefe Gününde Açık mı?


Yurtiçi Kargo 19 Temmuz Arefe gününde tam gün normal çalışma saatlerine göre faaliyet gerçekleştireceğini açıklamıştır.

MNG Kargo Arefe Gününde Açık mı?


MNG kargo bu yıl arefe gününde hizmet vermeyecektir.

Aras Kargo Arefe Gününde Açık mı?


Aras Kargo, Kurban Bayramı öncesinde Arefe günü saat 13.00 a kadar hizmet vereceğini duyurdu. Peki, Sürat Kargo arefe günü açık mı?

Sürat Kargo Arefe Gününde Açık mı?


Sürat Kargo arefe gününde saat 13.00a kadar hizmet vereceğini açıkladı ve kargo göndermek isteyen vatandaşların öğle saatlerine kadar şubelere erişim sağlaması gerektiğini bildirdi.



PTT Kargo Arefe Günü Açık mı?


Türkiyenin en çok tercih edilen kargolarından olan PTT kargo arefe günü yarım gün çalışacaktır. Öğleden sonra bayram tatiline giren PTT kargo 2021 kurban bayramı tatili sonrasında faaliyetlerine devam edecektir.

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