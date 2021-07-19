Arefe Günü 1000 İhlas Okumanın Sevabı Nedir? Arefe Günü 1000 İhlas Ne Zaman Okunur? Arefe Günu İhlas Suresi Okumak Arefe Gecesi İbadetleri

Arefe günü yapılacak dualar ve kılınacak namazlar büyük bir öneme sahiptir. Bugünün diğer günlerden ayrılması sebebiyle gününü ibadetle geçirmek isteyen kişiler 1000 İhlas suresi okuyarak arefe günü ibadetlerine başlayabilirler. Peki, Arefe günü 1000 İhlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 İhlas neden okunur? İşte Arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın sevabı….











Arefe Günü 1000 İhlas Okumanın Faziletleri Nelerdir?



Arefe Günü 1000 İhlas Ne Zaman Okunur?



İhlas Suresi Nasıl Okunur? İhlas Suresi Nedir?



Arefe Günü İhlas Suresi Okumanın Sevabı Nedir?



İslam alemi bayramlardan bir önceki güne Arefe günü adını vermektedir Bayramın ilk gününden bir önceki günün de mübarek günlerden sayılması Arefe günü yapılacak ibadetlerin merak edilmesine sebep oluyor. Bu sebeple Arefe gününde 1000 İhlas suresi okumak gibi pek çok ibadet oldukça fazla merak ediliyor. Peygamber Efendimizin en hayırlı gün olarak kabul ettiğPeygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:'Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:‘'Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.'Arefe günü 1000 İhlâs suresi okurken, araya herhangi bir iş soktuktan sonra sureye devam etmekte bir sorun olmaz. Arefe günü 1000 İhlas suresi okurken sureleri peş peşe okumak gerekmemektedir. Surelerin bir kısmı sabah bir kısmı öğle okunabilir. Arefe günü sabah ve öğle saatlerinde 1000 İhlâs'ı yetiştiremeyen kişiler surelere akşam saatlerinde de devam edebilir.İhlas suresini bilmeyen ancak Arefe günü 1000 İhlas suresi okumak isteyen kişiler için İhlas suresinin okunuşu;‘' Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad''İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- De ki; O Allah bir tektir. 2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir). 3- Doğurmadı ve doğurulmadı 4- O 'na bir denk de olmadı.İştesorusunun cevabı!• Arefe günü besmele ile 1000 ihlas suresi okuyanın günahları affedilir.• Arefe günü 1000 İhlas suresi okuyan kişinin duası kabul olur.• Kim İhlas suresini Arefe gününde öğle ve akşam saatleri arasında 1000 kez okursa Allah ona istediklerini verir.• Arefe Günü oruç tutan kişilerin iki senelik günahları af olur.• Arefe Günü 1000 tane İhlas okuyanlar Cehennemden azat edilir.Peygamber Efendimizin sözleri doğrultusunda bu şekilde belirtilmiştir..