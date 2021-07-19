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Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti!

Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti!

Almanya’da etkili olan sel felaketinin vurduğu Schuld köyünün sel felaketinden önce ve sonra uydu fotoğrafları yayınladı. 165 kişinin hayatını kaybettiği felaketin fotoğrafları dehşete düşürdü

Dünya / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:52
Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti!

Almanya'da etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketinin etkileri devam ederken selin vurduğu köylerin uydu fotoğrafları yayınlandı. Maxar Teknolojileri tarafından çekilen fotoğraf, Schuld köyünün sel felaketinden önce ve sonra uydu fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar, köyde yaşanan felaketi gözler önüne serdi.

MUHALEFET İÇİŞLERİ BAKANI SEEHOFER'İ SUÇLUYOR

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin etkileri sürüyor. Almanya'da muhalefet en az 165 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin sonuçlarındaki sorumluluğunu İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e yükledi. Sel felaketinde erken uyarı sistemlerinin çalışmadığını ifade eden halk zamanında uyarılmadığını savunarak İçişleri Horst Seehofer'in istifa etmesini istedi. Hennig-Wellsow, 'Hükümet uyarıyı ciddiye almadı ya da gerekli hassasiyet gösterilmeden ilgili makamlara aktarılmadı. Her ikisi de affedilemez ve ciddi bir siyasi hata. Ve felaketin boyutu göz önüne alındığında, sorumlu bakanın istifası gerekiyor' dedi.

Libaral Parti (FDP) Grup Yardımcısı Michael Theurer ise İçişleri Bakanı Seehofer'e bağlı sivil savunma kuruluşlarında yaşanan ciddi başarısızlıklar nedeniyle afetin faturasının olduğunu savunarak sorumlusunun da İçişleri Bakanı Seehofer olduğunu söyledi. Theurer, 'Meteorologların uyarıları yetkililer tarafından vatandaşlara başarılı bir şekilde iletilmedi. İçişleri Bakanı Seehofer'in doğrudan kişisel sorumluluğa sahip olduğu önemli bir sistem arızasını olduğu ortaya çıktı. Partimizin reform önerileri yıllardır masada ama dikkate alınmadı. Bakanlık sivil savunmadaki boş kadroların yerine istihdam sağlamalıdır' ifadelerini kullandı.

'UYGULAMALARIMIZ VE MEDYA ARACILIĞIYLA 150 UYARI GÖNDERDİK'

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi (BBK) Başkanı Armin Schuste afet kontrolünü eleştirilere ilişkin açıklama yaparak, 'Uyarı sitemimiz çalıştı. Alman Meteoroloji Servisi de zamanında uyarıda bulundu. Yarım saat önceden hangi yere ne kadar yağmur yağacağını söylemek çoğu zaman mümkün olmuyor. Uygulamalarımız ve medya aracılığıyla 150 uyarı gönderdik' diyerek sivil savunma sisteminin çalıştığını savundu.


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