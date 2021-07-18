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İstanbul’da alkollü kadın dehşeti: ‘Adınız ne’ sorusuna bakın ne cevap verdi!

İstanbul’da alkollü kadın dehşeti: ‘Adınız ne’ sorusuna bakın ne cevap verdi!

İstanbul Esenyurt'ta otomobili ile kaza yapan alkollü sürücü, bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Bekçilere hakaret edip, dakikalarca tehdit savuran kadın, çekim yapan gazetecilere de saldırdı. Memurlara kimlik kontrolü de yapmak isteyen kadın, uzun uğraşlar sonucu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşam / 18 Temmuz 2021 Pazar 14:43
İstanbul’da alkollü kadın dehşeti: ‘Adınız ne’ sorusuna bakın ne cevap verdi!

Olay, saat 23.00 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Gökevler Mahallesi mevkiinde yaşandı. S.Y. isimli kadın, seyir halindeyken başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

O sırada devriye atan bekçiler kazaya müdahale etmek istedi. Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğundan şüphelenen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Bu sırada kimliğini vermemek için direnen kadın, arabasına binip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bekçilere ve polis ekiplerine karşı direnen kadın küfürler edip, tehditler savurdu.

Kimlik soran bekçiye 'Sen kimsin' diyerek tepki gösteren ve hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını savunarak aracına bindi. Bu esnada GBT yapmak isteyen bir bekçinin 'Adınız ne?' sorusuna 'Cehennemin dibi' yanıtını veren S.Y, yeniden hakaret etmeye başladı.

Uyarılara rağmen aracından inmeyen kadın, bu sefer de otomobilinin anahtarını alan bekçinin üzerine yürüdü. Bekçinin defalarca adını ve soyadını sorduğu kadın, kimlik kontrolü de yapmak istedi.

Polis ekiplerinin gelmesi ile S.Y.'ye alkol kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde kadının 2.61 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kendisine soru soran gazetecilere de saldıran alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Araca binen kadın, önce hastaneye, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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