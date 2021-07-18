BAYKAR'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin

Dünyada büyük yankı uyandıran Türk Siha'larının yapan Baykar'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.









BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Bayram hediyesi yükleniyor. 20 Temmuz'u bekleyin' ifadelerine yer verildi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, BAYKAR'ın paylaşımına alıntılayarak mesaj verdi.



'MENZİLE VAR MI YOLA ÇIKMAK MI?'



Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, Yine ilk günkü heyecanla başlamak derim...' ifadelerini kullandı.