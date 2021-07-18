Başkan Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Erzurum'a bir ziyaret gerçekleştirdi.



AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.



GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ



Geçen hafta Diyarbakır'da gençlerle akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle Erzurum'da buluştu.



SIRADA KAHRAMANMARAŞ VAR



Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle yaptığı buluşmada sıradaki buluşmanın Erzurum'da daha sonra da Kahramanmaraş'ta olacağını açıklamıştı.









