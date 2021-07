Sağlık Bakanı Koca'dan bir çağrı daha: Bir an evvel...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine işaret ederek, 'Tedbirlere uyalım, aşımızı bir an evvel olalım.' dedi.



Bakan Koca, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde, Erzurum'un birlik ve beraberliğin en güzel resmini veren il olduğunu söyledi.



'Erzurum, Milli Mücadele'mizin kalesi, birlik ve beraberliğimizin en neşeli ve gür sesidir. Erzurum'un yiğitlerini, görüşü ne olursa olsun bir arada tutan, bu topraklara olan sevgimiz, vatan bilincimiz ve birlikte mücadele tecrübemizdir.' diyen Koca, son 19 yılda kentte toplam maliyeti 2 milyar 350 milyonu aşan 103 sağlık tesisini Erzurumluların hizmetine sunduklarını, Köprüköy ilçe hastanesinin de aralarında bulunduğu 4 sağlık tesisinin inşaatının sürdüğünü, 5 sağlık tesisini de şehre kazandırmak için proje çalışmaları yaptıklarını anlattı.



Bakan Koca, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum için kurduğu hayalin gerçekleşmesine şahitlik ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:



'Erzurum Şehir Hastanemizin açılışını bu vizyonun sahibi, en büyük emektarı olan Cumhurbaşkanımız yapacaklardır. Gerçekler vardır hayallerden öte, olmaz denileni hayal etmeyi, hayallerimizi hayata geçirmenin mümkün olduğunu ispat eden bir Cumhurbaşkanımız var. Bugün Erzurum'da 1072 yataklı şehir hastanemizi ve 502 yataklı yenilenen hastanemizi hizmete alıyoruz. Erzurum'a yakışır bir sağlık kapasitesinin hayata geçeceği bugün Erzurum için kutlu bir gündür. Ayrıca Köprüköy Hastanemizin inşaatının yüzde 95'i tamamlanmış durumdadır, 2 ay içinde hizmete alınması planlanmaktadır.'



Bakan Koca, Erzurum'un sağlık tesisleriyle yıllardır civar illerin tedavilerine destek verdiğini, yenilenen ve yeni inşa edilen kapasiteyle de komşularına uzanan yardım elinin güçleneceğini vurguladı.



'Erzurum denince yürekleri soğutan bir dağ gelir.' ifadesini kullanan Koca, 'Palandöken sanki insanlığın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yerli yerince durması için yer küreye çakılmış çivi gibidir. Bir milletin dirildiği, vatanını müdafaa için canını feda ettiği yerdir Erzurum. Bu birlik ve beraberliğimizin ilelebet sürmesini diliyorum.' dedi.



Kovid-19 tedbirlerine de dikkati çeken Koca, 'Bugün mücadelemiz tedbirlere uymak ve bir an önce aşı olmaktır. Milli Mücadele'nin yiğit evlatları Erzurumlular, sizleri salgınla mücadelede en ön safa davet ediyorum. Tedbirlere uyalım, aşımızı bir an evvel olalım.' ifadelerini kullandı.