USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Siyaset
Milletyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı yöneticileri bayram öncesi sahaya indi!

Milletyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı yöneticileri bayram öncesi sahaya indi!

Kurban Bayramı öncesi sahaya inen MHP Çankaya İlçe Başkanlığı yöneticileri bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Siyaset / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:07
Milletyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı yöneticileri bayram öncesi sahaya indi!


Milleyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı yöneticileri bayram öncesi sahaya inerek 124 mahalle muhtarı ile sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretinde bulundu ve lokum ikram etti.

Mahallelerinin durumu, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri ile ilgili olarak istişare yapıldı. Ziyarette öne çıkan konu ise pandemi oldu. Her ne kadar aşı konusunda önemli bir aşama kaydedilse de, pandemi kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, “Muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize samimi ev sahipliği ve nezaketlerinden daolyı teşekkür ederiz. Çankaya İlçe teşkilatı olarak bölgemizde bu tür ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.





YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı