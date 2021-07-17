Milletyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı yöneticileri bayram öncesi sahaya indi!



Milleyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı yöneticileri bayram öncesi sahaya inerek 124 mahalle muhtarı ile sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretinde bulundu ve lokum ikram etti.



Mahallelerinin durumu, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri ile ilgili olarak istişare yapıldı. Ziyarette öne çıkan konu ise pandemi oldu. Her ne kadar aşı konusunda önemli bir aşama kaydedilse de, pandemi kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi.



Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, “Muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize samimi ev sahipliği ve nezaketlerinden daolyı teşekkür ederiz. Çankaya İlçe teşkilatı olarak bölgemizde bu tür ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.









