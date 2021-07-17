İhanet planı 8 ay önce yapıldı! FETÖ elebaşı ile telefon görüşmesi...

FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün başkanlığında yapılan Ankara'nın Çayyolu semtinde bulunan 3 katlı villa darbe planın yapıldığı karargah olarak kullanıldı. Söz konusu toplantılara TSK'dan sorumlu imamlar, örgütün askeri yapılanmasında yer alan sorumlu düzeydeki imamlar, asker ve sivil örgüt mensupları katıldı. Darbe hazırlık toplantıları Kasım 2015'te başlayarak, 2016'nın Temmuz ayına kadar devam etti



Gerçekleştirilen hazırlık toplantılarında kara, hava, deniz ve jandarma olmak üzere her kuvvetten yönetici sanıklar kendi aralarında oluşturduğu çalışma grupları ayrı odalarda çalışmalar yaptı, ardından karargah olarak kullanılan villanın salonunda bir araya gelerek yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ortak toplantılarda darbe girişiminin detayları, eylemlerde görev alacak sanıkların görev ve sorumlulukları belirlendi. TSK imamı Adil Öksüz başkanlığında yapılan darbe plan toplantılarında, Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanının ele geçirilip Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülmeleri planlandı. Ayrıca, TSK içinde darbeye veya örgüte destek vermeyecek komutanlar ve personelin sivil imamlar vasıtasıyla tespit edilmesi, derdest edilmelerine karar verilen bu isimleri alıkoyacak darbeci sanıkların görevlendirilmelerinin yapılması, TSK birimlerinin karargahlarının ele geçirilmesi, kontrol edilmesi, emir komuta zincirinin ele geçirilmesi, stratejik askeri birliklerin ele geçirilip darbe girişimi kapsamında kullanılmasıyla ilgili olarak ayrıntılı planlamalar yapıldı.





CUMHURBAŞKANINA SUİKASTI İÇİN SAT PERSONELLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

TÜRK DONANMASININ YÜZDE 70'İ DARBEYE HAZIRLANDI

'İLK İŞ FETÖCÜLERİ CEZAEVİNDEN ÇIKARMAK'

DARBE GİRİŞİMİNİN KOMUTA MERKEZİ AKINCI ÜSSÜNDEKİ GAZİNO

Darbe planının 9 Temmuz 2016'da hazır hale gelmesinin ardından, toplantılara katılan yönetici sanıklar, plana göre görevlerin tebliğ ve darbe hazırlıkları kapsamında kendilerinin sorumlu olduğu kuvvetlerle toplantılara başladı. Örgüt yöneticilerinden eski tuğamiral sanık Ömer Faruk Harmancık, Deniz kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik planlama kapsamında görevlerin tebliğ ve hazırlıkların yapılması için İstanbul'a giderek sivil ve asker örgüt mensuplarının katıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili darbe girişiminde yapılacak faaliyetler, derdest edilecek komutanlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da bulunduğu dönemlerde kaldığı Huber Köşkü'nde yapılacak Cumhurbaşkanına yönelik eylemle ilgili olarak SAT personeli sanıklarla görüşmeler yaptı. Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, toplantıların ardından Şükrü Seymen ile toplantı yaparak Cumhurbaşkanına yönelik eylemle ilgili olarak görevlendirilecek Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ile ilgili planlama yaptı.Toplantıların ardından darbe planlaması kapsamında seçilen hedef kişiler ve kurumlara ilişkin hazırlık çalışmalarına başlandı. Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski yüzbaşı Ali Pehlivan ve Yarbay Veli Bilgin'e talimat vererek Coğrafi Analiz Sistemi programından MİT Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Gölbaşı ilçesinde bulunan Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, Gölbaşı ilçesinde bulunan TÜRKSAT binası, Ümitköy'de bulunan Türk Telekom binası, Ahlatlıbel'de bulunan TİB binası, Dikmen Vadisi'nde bulunan bir bina, İstanbul'da bulunan Kalender Orduevi, İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü, İstanbul'da bulunan Fenerbahçe Orduevi ve İstanbul Samandıra'daki bir askeri kışlanın uydu fotoğraflarıyla koordinat bilgilerini aldı. Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında darbe girişiminden sonra yapılan aramalarda 143. Filo Komutanlığı istihbarat koridorunda bulunan sığınakta söz konusu belgelerin bir kısmı bulundu. 143. Filo Ek Hizmet Binasında yapılan aramalarda Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te kaldığı Turban Grand Yazıcı Otel, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı Yerleşkesine, MİT Müsteşarlığına ilişkin Harita Genel Komutanlığı uydu görüntülerine ait renkli bilgisayar çıktılarının ele geçirildi. Deniz Kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik genel planlama, koordinasyon ve hazırlık faaliyetlerinin Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Sürer tarafından yapıldığı, bu planlamalar kapsamında Türk Donanmasının yüzde 70'ini oluşturan fırkateyn, korvet ve hücumbot olmak üzere 29 adet Ana Muharip Gemisi darbe faaliyetlerine katılmak üzere hazır hale getirildi.Akıncı davasının gerekçeli kararına şok bir bilgi de girdi. Adil Öksüz ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yaptığı telefon görüşmesinin detayları kararda detaylarıyla anlatıldı. Adil Öksüz Fetullah Gülen ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında salonda bulunan toplantıya katılan darbecilere Gülen'in selamını iletti. Adil Öksüz, toplantıda "Arkadaşlar 15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden bir tanesi görevlendirmeye verilecek kuvvetlerle cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişileri vakti kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkarmak" dedi. Toplantıya katılan darbeci askerlerin bir kısmının silahlı darbe girişiminin başarıyla sonuçlanamayacağı görüşünü dile getirdiklerinde Adil Öksüz, "Bu tür olumsuz düşüncelerle şeytanı içimize karıştırmayalım, Allah'ın yardımı ile bu iş olumlu sonuçlanacaktır" diye konuştu.Darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetlerinin faaliyetleriyle ilgili eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim, 14 Temmuz 2016'da Diyarbakır'a giderek 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ile görüştü ve 8. Ana Jet Üs Komutanlığından darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ne gelecek F-16 savaş uçaklarının planlaması yapıldı. Darbe girişimi sırasında Şırnak ve Denizli'deki komando tugaylarından askeri personel ve araçların Ankara'ya getirilmesi, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığının F-16 savaş uçaklarının faaliyetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı iki taburun Ankara'ya getirilmesi konusunda, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ile ilgili planlama ve irtibat ile koordinasyonu eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği Koordinasyon Şube Müdürü olan kurmay albay Ali Durmuş tarafından sağlandı. Ali Durmuş darbe gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında oluşturulan komuta harekat merkezinde yer alırken, FETÖ/PDY Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz ile birlikte hareket ederek darbenin yönetim merkeziyle diğer üsler arasında irtibat ve koordinasyonu sağladı. Darbe girişiminin yönetim merkezinin Akıncı Üssü 143. Filo Komutanlığı Öğretmen Gazinosunda oluşturulan komuta harekat merkezi olurken, buradan tüm ülkedeki darbe faaliyetlerinin sevk ve idare edildiği, darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetlerine yönelik harekatın da Akıncı Üssü'nden yönetildiği tespit edildi.