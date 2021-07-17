“FETÖ terör örgütü değildir” demişti… Türker Ertürk: 15 Temmuz darbe değildi

Emekli Amiral Türker Ertürk, CHP yandaşı Tele1’de, provokatif yayınlarıyla meşhur Merdan Yanardağ’ın konuğu oldu. FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimine dair kendince yorumlarda bulunan Ertürk akılalmaz ifadeler kullandı. 15 Temmuz’daki kalkışmanın bir darbe girişimi olmadığını savunan Ertürk, terörist başı Fetullah Gülen için, “İmam” ifadesini kullandı. Terörist FETÖ’cüleri de, “İmamın ordusu” diye niteleyen Ertürk, terör ile yüce dinimiz İslam’ı yan yana getirmeye kalkıştı. Darbenin kontrollü olduğunu ileri süren Türker Ertürk, 15 Temmuz’un Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanmasını da eleştirdi. Ertürk’ün burada kullandığı ifadeler, başarılı darbeleri bayram olarak kutlamak istediğini gözler önüne serdi!.. Türker Ertürk daha önce katıldığı bir canlı yayınında da FETÖ’nün bir terör örgütü olmadığını savunmuştu.

“Bu bir askeri darbe değildi”



Programda söz hakkı tanınan Ertürk, “Bu darbe bir kere askeri darbe falan değildi. Bu bir imamın ordusunun bir kalkışmaydı. Bu, erken doğuma zorlanmış bir kontrollü darbedir. Hatta ben Genelkurmay Başkanı olsam bu darbeyi yaptırmazdım.” dedi. Ertürk, FETÖ ile İslami terimleri bir arada kullanarak, terör ile dinimizi bağdaştırmaya çalışan İslam düşmanlarının değirmenine su taşıdı.

“Başarısız darbelerin bayramı olmaz”



Ertürk, 15 Temmuz’un Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanmasına da karşı çıktı. Başarısız olmuş darbelerin bayram olarak kutlanmaması gerektiğini söyleyen Ertürk, halkın egemenliğini tanımayan darbelerin bayram olarak kutlanması gerektiği imasında bulundu!.. Ertürk şunları söyledi:



“Bir de şimdi ne yapıyoruz; bayram... Size şöyle söyleyeyim... Yani, ne bayramı ki? Başarısız darbelerin veya başarısızlığa uğratılmış darbelerin bayramı olmaz ki. Bizim tarihimizde de var. Talat Aydemir'in başarısız darbe girişimleri var. Eğer bayram yapıyorsanız darbe sonuçları itibariyle ideolojik olarak başarıya ulaşmış demektir. Yani darbe başarıya uğraşmış demektir.”

“FETÖ terör örgütü değil”



Ertürk, Nisan ayında katıldığı bir canlı yayınında, FETÖ’nün bir terör örgütü olmadığını savunmuştu. Ertürk, “Cemaat esasında terör örgütü mü? Hayır, değil.” demişti.



104 Emekli Amiral bildirisine imza atan emekli komutanlardan biri olan Türker Ertürk’ün, Tele1’de 15 Temmuz’un yıl dönümünde kullandığı bu skandal ifadeler, “Kimleri aklamaya çalıştığının farkında mı?” sorularına neden oldu.

