Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!

Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz. Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok. Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü, Tebriz, Harput, İstanbul, Kars, Erzincan ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır.



Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.



İşte biz de Erzurum'u bir kez daha yaşamaya geldik. Her ne kadar bu aziz şehre sık gelemiyor olsak da gözümüz ve gönlümüz buradadır. Sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birini değerlendirdik, takipçisi olduk. Seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyen Çat'ın Yavi köyündeki kardeşime layık olmanın gayreti içindeyiz.



Taksim Cami'nin açılışı anısına annesi ile birlikte bana ördükleri takkeyi bana ulaştıran Zehranur kardeşimin kalbine layık olma peşindeyiz. Erzurum'da hayvancılık yapan ve yem sıkıntısı çeken kardeşlerimizin sıkıntısını giderme gayreti içerisindeyiz.



Erzurum bu ülkenin bendidir bendi. Bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın Şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz.Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3500 araçlık otoparka sahip 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Depreme karşı 1284 adet izolatörle güçlendirilen hastanemiz sadece şehrimizin bölgemizin değil, ülkemizin en modern sağlık kurumlarından biridir. Bu şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapıldı ve işletilmektedir.Toplam 444 derslikli 32 okul, güçlendirilmesi yapılan 47 okulu hizmete açıyoruz.1050 kişilik yurt binasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruzTOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar. Diyarbakırlı kardeşlerimizle son dönemde yaşanan gelişmelerin hasbihalini yapma fırsatı bulduk. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik.Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi? Gabar'ı geçirdik mi? Tendürek'i geçirdik mi? Bestler Deresi'nde bunları gömdük mü, inlerine girdik mi? Girdik. Bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki, terör örgütlerinin amacı hak arayışı değil. Kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her hanedir. Hanımlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum.Hala terör örgütlerinden medet uman varsa, kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Bütün Türkiye'yi kucaklamaya, eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz. Bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşmanın formülü de bizdedir. 2023 için sizlerden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe 7 düzel üzerimize gelse ne yazar?Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müksetebatımız var. 19 yılda Erzurum'a eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar lira. Eğitimde 3824 adet yeni derslik kazandırdık.Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira kaynak aktardık.Rize'de sele maruz kalan bölgeler Afet Bölgesi olacak.