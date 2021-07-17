Büyükşen Cinayeti Çözüldü mü? Büyükşen Cinayetinin Katili Kim? Büyükşen Cinayetinde Şok Gelişme

2018 yılında yaşanan cinayetin katili bulundu! Üç yıldır çözülemeyen davanın sonuna gelinirken Müge Anlı tarafından kurulan özel ekip ile Büyükşen cinayeti aydınlatıldı. Peki, Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Büyükşen cinayetinde katil kim? Son dakika Büyükşen cinayeti





Büyükşen Cinayeti Çözüldü mü?



Büyükşen Cinayetinin Katili Kim?



Son Dakika Osman Büyükşen Açıklaması



Türkiye'nin gündeminde yer alan esrarengiz cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Osman Büyükşen'in üç yıl süren mücadelesinin ardından Necla Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü? Sorusu cevap kazandı. Çiftin katilinin kim olduğunu merak eden Türkiye'ye yanıt geldi. 25 kişinin gözaltına alındığı cinayet davasında çiftin kızı Büşra Büyükşen'den de ifade alındı. Peki,8 ay süren teknik takip sonrasında gözaltına alınan Esra Taş ve Abdullah Başdemir cinayete azmettirme suçundan gözaltına alınırken Osman Büyükşen'den açıklama geldi. Kiralık katilin adresi karıştırdığını duyuran Osman Büyükşen,Sorusunu şu şekilde cevaplandırdı.-Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur.- dedi.Büyükşen cinayetinde kiralık katilin evleri karıştırdığı ve yanlış kişilerin ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.Sorularına açıklık getirildi.