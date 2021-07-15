Bugün Sağlık Ocakları Açık mı? 17 Temmuz’da Sağlık Ocakları Açık mı? Bugün Hastaneler Açık mı? Bugün Coronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Hastaneler Bugün Açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün gelmesiyle birlikte vatandaşlar bugün hastaneler açık mı? sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz’un milli bayram olması sebebiyle hastane ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz’da sağlık ocakları hizmet veriyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu personellerine tatil olması haberinin yayılması üzerine büyük bir heyecan başladı! 15 Temmuz'da aşı olmak isteyen ve çeşitli rahatsızlıklara sahip olan kişilerden bugün sağlık ocakları açık mı sorusu gündeme geldi! Peki, yurt genelinde milyonlarca kişinin gittiği sağlık ocakları bugün açık mı? 15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler açık mı?