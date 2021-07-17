Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



'PALANDÖKEN DAĞI GİBİ YANIMIZDA DURAN KARDEŞLERİMİZ VAR'



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



İstikbalimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum.



Erzurum hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyasetini AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih etti. Her seçimde Palandöken Dağı gibi yanımızda duran kardeşlerimiz var.



'SINIR İÇİNDE TERÖR ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRMIYORUZ'



Bizim Erzurum'da ülkesi, milleti ve davası için gerektiğinde baş verecek ama asla baş eğmeyecek yoldaşlarımız var.



AK Parti'nin siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren, aşkla, şevkle davamıza hizmet eden AK Parti'nin neferleridir.



Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, sınırlarımız içinde terör örgütüne nefes aldırmıyoruz.



'9.5 MİLYAR TL'Yİ BULAN HİZMET VE PROJELERİ AÇACAĞIZ'



Pazartesi günü Kıbırıs'a gideceğiz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük ve mübarek Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile idrak edeceğiz.



Nasıl diğer illerimize giderken müjdeyle gidiyorsak, Erzurum'a da elimiz boş gelmedik. Toplu açılış töreni ile toplam değeri 9.5 milyarı bulan hizmet ve projeyi Erzurum'a sunacağız.



Biz 13 milyon 500 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Bu harekette ilçe başkanının görevi ne kadar önemliyse sandık müşahidinin de sorumluluğu aynı önemde büyüktür.



'SAHADAKİ UÇ BEYLERİMİZ OLAN SİZ TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZIN GÖRÜŞLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'



Sahadaki uç beylerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine ve tavsiyelerine büyük önem veriyoruz.



2023'e giden süreçte de sizlerin katkılarını almak istiyorum. İl Danışma Toplantılarımıza birer demokrasi şöleni olarak bakıyoruz. Bu toplantılarda teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, güçlü ve zayıf yanlarımızı görüyoruz. Bu toplantıları devam ettirmekte kararlıyız. AK Parti'nin alametifarikası kolektif akla önem vermesidir. AK Parti bu şekilde sürekli kendini yenilemiştir. AK Parti Türk siyasetine halen yön veriyorsa, 84 milyonun umudu olmayı sürdürüyorsa sebebi istişareye açık olmasıdır.



TEŞKİLATLARA DİKKAT ÇEKEN UYARI



Biz bu yolda kar kış demeden yürüdük. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşlarla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Bizim siyasetimizde millete rağmen siyaset, milleti hafife almak kesinlikle söz konusu değildir.



Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümeye kararlıyız.