Arefe Günü Kargolar Açık mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

2021 Kurban Bayramının gelmesiyle arefe günü dahil olmak üzere kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bu yıl Kurban bayramı öncesinde arefe günü kargolar açık mı? sorusunu soran kişilere kargolardan cevap geliyor. Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi özel sektörde de bayramlarda tatil ilan ediliyor. Peki bu duruma göre, Arefe Günü Kargolar Açık mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu?
Arefe günü kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilirken çeşitli sorular gündeme geliyor. Milyonlarca kişi bayram için gerçekleştirdiği alışverişlerin bayramda ellerine ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyor. Kargoları ulaştıran kuryelerin ise 19 Temmuz 2021 tarihinde çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, Arefe Günü Kargolar çalışacak mı? Arefe günü PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, UPS kargo çalışıyor mu?