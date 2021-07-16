17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 17 Temmuz Cumartesi Günü Dizileri

Türkiye'nin gözde kanallarında yeni bir hafta sonuna gelindi. Sosyal medyada gündem yaratan dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 17 Temmuz Cumartesi hangi diziler var? 17 Temmuz Cumartesi yayın akışı…





17 Temmuz 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı



17 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı



17 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı



17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı



17 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal 7 Yayın Akışı



17 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Baş Belası• 10.30 Baş Belası• 13.20 Kalp Yarası• 16.10 İnanılmaz Aile 2• 18.40 ATV Ana Haber• 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?• 00.20 Arabulucu- Yabancı Sinema• 06.15 Medcezir• 08.30 Çizgi Film Kuşağı• 09.00 Yüksek Sosyete• 10.30 Erkenci Kuş• 13.45 Aramızda Kalsın• 16.45 Güzel Köylü• 18.45 Star Haber• 20.00 Yerli dizi tekrar/ sinema• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda• 07.45 Jack ve Fasulye Sırığı• 10.00 Cumartesi Sürprizi• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Karaoğlan Geliyo4• 16.30 Emine• 18.45 Hafta Sonu Ana Haber• 20.00 Güldür Güldür Show• 00.15 Lila ve Eve• 05.25 İmparatoriçe Ki• 07.55 Yeşil Deniz• 10.45 Yedi Numara• 12.50 Ev Sineması ‘ İmkansız Olasılık'• 15.00 Seksenler• 17.45 Yıldızların Yolu• 19.00 Ana Haber• 20.00 Yabancı Sinema ‘ Stajyer'• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 TV Filmi ‘Kıstırma'• 10.00 Baba Nasihatı• 12.00 Gündüz Gece• 13.30 Aşk Bir Rüya• 15.15 Dünyanı Tadı• 16.00 Masum• 18.00 Hafta Sonu Haberleri• 21.30 Elimi Bırakma• 00.40 Gündüz Gece• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Oynat Bakalım• 09.30 Masterchef Türkiye• 13.00 Paylaş Benimle• 15.00 Paylaş Benimle-Yeni Bölüm• 20.00 Masterchef Türkiye• 00.15 DiziTürkiye'nin en sevilen kanallarında