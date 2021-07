Valilikten Kurban Bayramı tedbirleri!

İstanbul Valiliği yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, sorunsuz bir bayram geçirilmesi amacıyla bir dizi önlemler alındığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini temin maksadıyla; Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde sağlık/hijyen tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesini sağlamak.



İçişleri Bakanlığımızca trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesine yönelik yoğun denetim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulmasına ilişkin genelgeler uyarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.' denildi. Alınan tedbirler ise şu şekilde sıralandı:



*Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, eğlence yerlerinde güvenlik birimlerimizce gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban ibadetlerini ifa edebilmeleri için alınan tedbirler gözden geçirilecek, kurban satış ve kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verilecektir.

* İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.

*Belediye, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelince Bayram nedeniyle görevlerin aksamaması için her türlü tedbir alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

*Bayram süresince günlük;

İl Emniyet Müdürlüğümüzce 19.923 personel,

İl Jandarma Komutanlığımızca 4.468 personel,

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızca 1.996 personel görev yapacaktır.

*Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir.

*Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.

*Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıdaki telefon numaraları vasıtasıyla ilgili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.

• 110- İtfaiye

• 112- İlk Yardım ve Acil Sağlık

• 122- AFAD Çağrı Merkezi

• 153- İBB Beyaz Masa

• 155- Polis İmdat

• 156- Jandarma İmdat

• 158- Sahil Güvenlik

• 174- Gıda Hattı

• 185- Su Arıza

• 186- Elektrik Arıza

• 187- Doğalgaz Arıza