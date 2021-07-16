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Sözcü darbeyi meşrulaştırdı! Darbeci komutanı böyle savundular...

Sözcü darbeyi meşrulaştırdı! Darbeci komutanı böyle savundular...

Yalan haberleriyle hafızalara kazınan Sözcü gazetesi bu kez de darbeyi meşrulaştırdı. Sözcü, 28 Şubat darbe sürecinde Başbakan'ı istifaya zorlayan komutanlardan Erol Özkasnak'ı sözlerini manşete taşıdı.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 16:19
Sözcü darbeyi meşrulaştırdı! Darbeci komutanı böyle savundular...

Sözcü'nün algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. 28 Şubat darbe sürecinde, Başbakan'ı zorla istifa ettiren, darbeci komutanlardan 
Erol Özkasnak'ın konuşmalarını Sözcü gazetesi manşete taşıdı. Gazete, darbenin hükümete karşı değil irticaya karşı yapıldığını söyleyerek darbeyi meşrulaştırdı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, 28 Şubat 1997'de birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın yayın kuruluşları, üniversiteler, sendikalar, sermaye çevreleri, sivil bürokrasi ve yargı mensuplarının desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı ve seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirildiği ifade edildi. Daire, 28 Şubat zulmünü Müslüman halka ve siyasetçilere yaşatan 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

14 sanıktan biri olan Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, Sözcü paçavrasına ağladı!.. Sözcü de seve seve darbeci komutanın sözlerini manşete taşıyarak 28 Şubat zorbalığını aklamaya kalkıştı. Sözcü manşetinde, '28 Şubat hükümete karşı değil, irticaya karşı yapıldı' ifadesine yer verdi.

İşte o manşet:


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