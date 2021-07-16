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Teknoloji
Microsoft İsrail merkezli bir casus yazılımı ifşa etti!

Microsoft İsrail merkezli bir casus yazılımı ifşa etti!

Microsoft, Toronto Üniversitesi ile yürüttükleri bir araştırmanın sonucunda, İsrail merkezli bir casus yazılımı bloke ettiklerini, yazılımın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünya genelinden 100'den fazla kişiyi gözetlediğini duyurdu.

Teknoloji / 16 Temmuz 2021 Cuma 20:08
Microsoft İsrail merkezli bir casus yazılımı ifşa etti!

ABD merkezli bilişim ve teknoloji devi Microsoft, dün Kanada merkezli Toronto Üniversitesi'nin "Citizen Lab" laboratuvarı ile birlikte yürüttükleri bir araştırmanın sonucunda, tespit ettikleri İsrail merkezli bir casus yazılımı bloke ettiklerini, fakat yazılımın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünya genelinden 100'den fazla kişiyi gözetlediğini duyurdu.

ABD merkezli bilişim ve teknoloji devi Microsoft tarafından dün yapılan açıklamada, Kanada merkezli Toronto Üniversitesi'nin yazılım geliştirici laboratuvarı "Citizen Lab" ile birlikte yürütülen bir araştırmanın sonucunda İsrail merkezli bir bilgisayar korsanı tarafından geliştirilen bir casus yazılımın tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, İsrailli bilgisayar korsanı firmanın çok sayıda isime sahip olduğunu ve firmanın bu isimlerden birini ise Amazonlar'da yaşayan bir parazitik balık olan "Candiru'dan" aldığını belirten Microsoft, gerçekleştirdikleri yazılım güncellemeleri ve Citizen Lab ile yürütülen çalışmalar sonucunda casus yazılın bloke edildiğini ifade etti. Microsoft, yazılımın dünya genelinde politikacılar, gazeteciler, insan hakları aktivistleri, akademisyenler ve siyasi muhalifler de dahil olmak üzere 100'den fazla kişiyi gözetlediğini kaydetti. Microsoft, casus yazılım tarafından gerçekleştirilen "hassas saldırılarla" hedef alınan kişilerin ise Filistin, İsrail, İran, Lübnan, Yemen, İspanya, İngiltere, Ermenistan, Singapur ve Türkiye'de yer aldığına dikkat çekti.

DEVLETLERE KORSAN YAZILIM SATILIYOR

Ayrıca Microsoft ve Citizen Lab tarafından hazırlanan raporlarda, dünya genelinde hükümetlere ve güvenlik güçlerine gelişmiş bilgisayar korsanlığı araçları satılan ve yüksek kazançlı bir sektörün varlığına da dikkat çekildi. Microsoft tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamada, "Özel sektör şirketleri tarafından siber silah üretip sattığı bir dünya, tüketiciler, her büyüklükteki işletmeler ve hükümetler için daha tehlikelidir" ifadeleri kaydedildi. Candiru'nun temsilcilerine ulaşma girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Microsoft, Candiru gibi şirketler için iş modelinin, hizmetlerini devlet kurumlarına satmak olduğunu bildirdi.

Candiru tarafından sunulan bilgisayar korsanlığı hizmetlerine yönelik sızdırılmış fiyat ve seçenek tekliflerini yayınlayan Citizen Lab, Candiru'nun 16 milyon Euro karşılığında müşterine tek bir ülkede aynı anda 10 cihazı izlemesine izin verdiğini, fazladan 5,5 milyon Euro karşılığında ise 5 ülkede daha 25 ek cihazı izleme seçeneği sunduğunu belirtti. Ayrıca Citizen Lab, Candiru'nun casus yazılımının bilgisayarları, mobil cihazları ve bulut hesapları hedef aldığına da dikkat çekti.


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