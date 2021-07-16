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Marmaris'teki HDP binasına gerçekleştirilen saldırının arkasından FETÖ çıktı!

Marmaris'teki HDP binasına gerçekleştirilen saldırının arkasından FETÖ çıktı!

Marmaris'te HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasının azmettiricisi olduğu belirtilen ve FETÖ bağlantısı tespit edilen Ensar A. İstanbul'da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Muğla'ya gönderilecek olan zanlının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı’ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ’nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu öğrenildi.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 00:09
Marmaris'teki HDP binasına gerçekleştirilen saldırının arkasından FETÖ çıktı!

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.20'de Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D'yi kısa sürede yakalamıştı.

BÖYLE TESPİT EDİLDİ

2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan 1 saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ensar A'yı gözaltına aldı.

DENİZ HARP OKULU'NDAN KOVULDU

Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı.

AİLECEK FETÖ'CÜLER

Ayrıca, Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla'ya sevk edileceği bildirildi.


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