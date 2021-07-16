İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2021 şartları neler? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, işten kendi isteğiyle çıkmayan ve kusuru olmayan kişilere işsiz kaldıkları dönemde ödenen ücrettir. Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartlarla işsizlik maaşı ödenir. İşsizlik maaşı son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alır. Peki işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2021 şartları neler? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı kaç kez alınır? Sizler için işsizlik maaşına dair tüm soruları yanıtladık.





İşsizlik Maaşı Ne Kadar 2021?



İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?



İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?



İşsizlik Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?



İşsizlik Maaşı Alanlar Hangi Haklara Sahip Olur?



İşsizlik Maaşı Alanlar Nelere Dikkat Etmeli?



İşsizlik Maaşı Kaç Kez Alınır?



İşsizlik maaşı, asgari ücrete gelen zammın ardından değişmişti. Güncel asgari ücret fiyatları şu şekilde:1.420,14 TL alıyor.1.627,55 TL alıyor.2.840,28 TL alıyor.İşsizlik maaşı en fazla 10 ay ödenmektedir. İşsizlik maaşı;600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün ödenek verilir.-Kendi isteği ya da kusuru nedeniyle işten ayrılmamış olması,- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması,- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmasıİşten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde işsizlik maaşına başvuru yapılmalıdır. Başvuru en yakın İŞKUR birimine giderek yapılır. Başvuru İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamdan yapılabilir. İŞKUR'un kendi internet sitesi üzerinden başvuru ekranına ulaşılabilir. İşsizlik maaşının alınabilmesi için kişinin yeni bir işe girmeye hazır olması gerekir. Çünkü işsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arama kaydı yapılır. Vekaletname ile başvuru yapılmaz.-Genel Sağlık Sigortası Primi-Yeni iş bulma şansı-Meslek geliştirme ve yetiştirme eğitimleriİşsizlik ödeneği alınan süre boyunca dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar;-ikamet adresi değişiminde,-herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,-silahaltına alınılması,-yurtdışına çıkılması,-mahkeme kararıyla işe tekrar başlaması,-yeni bir işte çalışmaya başlaması,-yetkili sağlık kuruluşları tarafından istirahatli sayılması durumlarında 15 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine giderek ya da Alı170'i arayarak bilgi vermesi gerekir.İşsizlik maaşı 2,3 veya daha fazla kez alınabilir. Ancak işsizlik maaşı alma süresi bittikten sonra kişi tekrar işsizlik maaşı alma şartlarını yerine getirmelidir. İşsizlik maaşını aldıktan sonra tekrar sigortalı olarak 600 gün çalışıp işten çıkarıldığında yeniden maaş alabilir.vesorularının yanıtını resmi kurumlarca bu şekilde açıklanmıştır.