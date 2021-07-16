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Güney Afrika'da şiddet olayları büyüyor! Ağır bilanço...!!!

Güney Afrika'da şiddet olayları büyüyor! Ağır bilanço...!!!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 9 Temmuz'dan bu yana yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 212'ye çıktı, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 21:32
Güney Afrika'da şiddet olayları büyüyor! Ağır bilanço...!!!

Ülkenin Gauteng ve Kwazulu Natal eyaletlerinde yaşanan yağma ve şiddet olaylarında 212 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olaylarla ilgili yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın bu akşam Türkiye saatiyle 21.30'da ulusa sesleniş konuşması yapacağı aktarıldı.

Gauteng'de bugün olayların yatıştığı görülürken ülkenin en büyük kenti Johannesburg'da da hayat büyük oranda normale döndü.

Olayların başlangıç noktası Kwazulu Natal'da ise istikrarsızlık sürüyor.

Güney Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban'da, yağmalardan kurtulan marketlerin önünde yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluştu.

Gıda ve akaryakıt kıtlığı tehdidi

Yağmalar nedeniyle ürün tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, gıda ve akaryakıt kıtlığı tehdidini beraberinde getiriyor.

Eyaletin birçok bölgesinde elektrik kesintileri devam ediyor. Ülkenin en büyük elektrik sağlayıcı firması Eskom, eyalet genelinde onarım çalışmaları yürütüyor.

Kwazulu-Natal'da toplam 180 kişi şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

Olayların çıkış noktası: Jacob Zuma

Güney Afrika'yı 2009-2018'de yöneten Jacob Zuma'nın, devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma'nın, 1999'da Güney Afrika ile Fransız Thales firması arasındaki milyar dolarlık silah anlaşmasının imzalanması için rüşvet aldığı da iddia edilmişti.

İlk kez 2005'te savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanan Zuma hakkındaki suçlamalar yıllar içinde düşürülmüştü.

5 soruda Güney Afrika'da yaşananlar

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı, nakledildiği Estcourt Cezaevi'nde, Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 günlük karantinaya alınmıştı.

9 Temmuz'da Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen gösteriler kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.


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