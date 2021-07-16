USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü!

Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü!

Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda Mahallesi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bilal Erdoğan, üst düzey yetkililer, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı..

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 21:12
Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü!

Batı Afrika ülkesi Gana'da Müslümanlar, Türkiye tarafından başkent Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet Camisi'ni andıran Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının sevincini yaşıyor.

Bbaşkent Akra'nın Kanda bölgesindeki inşa edilen, içi ve avlusunda yaklaşık 17 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini anlattı.

"HUZUR VE HUŞU İÇİNDE İBADETİMİZİ YAPABİLECEĞİZ"

Sarki Alhaji Musa, Türkiye'nin, tüm Gana Müslüman halkının faydasına dokunacak bir hediye verdiğini belirtti.

Bugün Gana'da yeni bir gün doğduğunu ifade eden Musa, "Gana'daki tüm Müslümanlar için yeni ve mutlu bir gün. Cami için Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi. Amina Salisu da yıllardır televizyonda gördüğü güzel camilerden bir benzerini ülkesinde görmekten çok mutlu olduğunu kaydederek, böyle bir ortamda huzur ve huşu içinde ibadetini yapabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN EMANETİNE İYİ BAKACAĞIZ"

Gana'da tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Salisu, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.

Aisha Futa, "Böyle güzel bir cami, Batı Afrika'nın hiçbir ülkesinde bulunmuyor. Gana'ya böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz, caminin inşası için destek verenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mallam Jabiru Audu da Türkiye'nin Gana'ya verdiği bu emanete iyi bakacaklarını ifade ederek, "Bu cami, Akra'yı güzelleştirecek ve inşallah bu cami gayrimüslimlerin İslam'a girmelerine vesile olacak." ifadesini kullandı. Aisha Humaira ise Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışı vesilesiyle Gana'nın farklı bölgelerinden Müslümanların bir araya gelmelerinin çok güzel bir manzara oluşturduğunu kaydetti. Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda Mahallesi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bilal Erdoğan, üst düzey yetkililer, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı