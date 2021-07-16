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Firari 'John' Dündar Almanya'daki dayağı bile Başkan Erdoğan'a bağladı!

Firari 'John' Dündar Almanya'daki dayağı bile Başkan Erdoğan'a bağladı!

BirGün yazarı komünist Erk Acarer'e Almanya'da atılan dayağı Alman makamlarına değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayan FETÖ firarisi Can Dündar Almanya’yı eleştirerek ağlamaya başladı.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 17:26
Firari 'John' Dündar Almanya'daki dayağı bile Başkan Erdoğan'a bağladı!

BirGün yazarı komünist Erk Acarer'e Almanya'da atılan dayağı Alman makamlarına değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayan FETÖ firarisi Can Dündar Almanya'yı eleştirerek ağlamaya başladı.

Duvarenglish adlı internet sitesinde Ayşegül Karakülhancı imzası ile yayınlanan ve içinde, “Geçen hafta sözde gazeteci Erk Acarer, Berlin'deki evinin avlusunda üç kişinin saldırısına uğradı. Bu tehditler Almanya ile sınırlı değil. Belçika'da, Danimarka'da, Hollanda'da ve İtalya'da, AB'nin herhangi bir yerinde Erdoğan'a karşı çıkanlar ya tehdit ediliyor ya da saldırıya uğruyor. Erdoğan Türkiye'de ne kadar saldırgan olursa, Avrupa'daki destekçileri de o kadar saldırganlaşıyor. Ancak bu ülkelerin yetkilileri bu tehditleri yeterince ciddiye almıyor” ifadelerinin geçtiği haberi paylaşan FETÖ firarisi Can Dündar paylaşımın üzerine yaptığı açıklamada “Avrupa hükümetleri, Avrupa'daki Türk muhaliflere yönelik tehdit ve saldırılara karşı herhangi bir önlem almadı. Aksine, gerek Mülteci Anlaşması yoluyla, gerekse AB'ye katılım sürecinde sağlanan yardım ve fonlarla milyarlarca avro sağlıyorlar” diyerek Avrupa'ya Türkiye'ye gelen kısıtlı yardımları durdurma çağrısında bulundu.

Can Dündar'ın kucağına oturduğu Almanya'yı eleştirip ağlaması da manidar bulundu.



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