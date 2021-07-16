Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun FETÖ alçaklığını anlattığı makale Kazak basınında!

Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattığı makalesi, Kazak basınında "Mevlüt Çavuşoğlu: Terörizm, bütün insanlık için büyük tehdit" başlığıyla yer aldı.



"PROPAGANDA ARACININ ARKASINA SAKLANMIŞ DURUMDALAR"



Çavuşoğlu, terörizmin tüm insanlığın ortak güvenliğine, refahına, değerlerine ve gelecekteki beklentilerine ciddi tehdit olmaya devam ettiğini vurguladığı makalesinde, "Terör gruplarının bazıları açıkça görünür değiller ve sinsice tasarlanmış bir propaganda aracının arkasına saklanmış durumdalar." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından hayata geçirilen acımasız bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Çavuşoğlu, FETÖ'nün yeni bir terör örgüt türü olduğunu kaydetti.



"O GECE MİLLET AĞIR SALDIRILARA MARUZ KALDI"



Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün devlet organlarına sızmış gizli bir terör örgütü olduğuna işaret ederek, "O gece milletin hür iradesinin vücut bulduğu Meclisimiz ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları tanklar, askeri uçaklar ve helikopterlerle düzenlenen ağır saldırılara maruz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.



"VAHİM BİR YANILGI OLUR"



Tüm bu yapılanmanın nihai amacının devletin kurumlarını ele geçirmek olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, örgütün çok sayıda gencin ideolojik eğitime tabi tutarak beyinlerini yıkadığını vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, makalesinde FETÖ'nün sadece Türkiye'ye tehdit olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"FETÖ'nün sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunu düşünmek vahim bir yanılgı olur. FETÖ'nün bulunduğu ülkelerde başlatılacak yasal soruşturmaların, mali yolsuzluklardan vize ve iltica başvurularındaki sahtekarlığa kadar, pek çok yasa dışı faaliyeti ortaya çıkaracağına şüphe yoktur. Bu ülkeler için bu adımı atmanın zamanı çoktan geldi."



FETÖ konusunda mesajının net olduğunu ifade eden Çavuşoğlu makalesinde, "FETÖ dahil, biçimleri ne olursa olsun, tüm terörist örgütlere karşı aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorundayız. FETÖ örneğinde olduğu gibi, terörizmin gizli yüzünü de dikkate alarak demokrasiyi ve özgürlükleri savunmalıyız. Bunu vatandaşlarımıza, terörizmin kurbanlarına ve gelecek nesillere borçluyuz." ifadesine yer verdi.