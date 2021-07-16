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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı!

Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 16 Temmuz 2021 Cuma 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı!

 
Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

80'i farklı ülkeden olmak üzere toplam 240 subayımız mezun oluyor. Üniversite bünyesindeki fakülteden mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü arttırmaktadır. Türkiye, dünyanın en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir.

Siyasetten ekonomiye olduğu gibi artık askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz.

TSK, sınırlarımızı koruma ve sınır ötesi harekatları gerçekleştirmede adeta destan üstüne destan yazıyor.

Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almak istiyoruz.

Ülkemizi sadece 3-5 tarım ürünü, 3-5 madene mahkum edenlerin gayesi istiklalimizin önünü kesmektir. Türkiye kısır döngüyü kırmayı başarmıştır.
 


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