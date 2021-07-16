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CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kurban iki yüzlülüğü!

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kurban iki yüzlülüğü!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kurban duyurusunu kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak Kaftancıoğlu daha önce de kurbanda ilişkin “Benim bayram kartım da bu!” dediği ve Kurbanlıkları “asmayın, kesmeyin, besleyin, diren koyun” demişti. Kaftancıoğlu'nun bu davranışı iki yüzlülülk olarak yorumlandı.

Siyaset / 16 Temmuz 2021 Cuma 17:11
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kurban iki yüzlülüğü!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2013 yılında Kurban kesimine ilişkin "“Benim bayram kartım da bu!” dediği ve Kurbanlıkları “asmayın, kesmeyin, besleyin, diren koyun” dediği bir paylaşım da bulunmuştu. Kaftancıoğlu bugün de İmamoğlu'nun İstanbul Vakfı'nın Kurban bağışlarını toplayacağına yönelik duyurusunu paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: KAFTANCIOĞLU'NUN KURBAN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ


İmamoğlu'nun sosyal medya duyurusunda, "İstanbul Vakfı'mıza yapılan her bağış ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında bayram oluyor. Kurban bağışlarını vakfımızın web sayfasından kolaylıkla yapabilirsiniz" ifadeleri bulunuyordu.

Bu paylaşımı alıntıladıktan sonra Kaftancıoğlu'nun 13 Ekim 2013 tarihinde "Benim bayram kartım da bu!" dediği ve Kurbanlıkları "asmayın, kesmeyin, besleyin, diren koyun" dediği ve görselini paylaştığı ileti sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. Sosyal medya kullanıcıları Kaftancıoğlu'nun Kurban bağışı duyurusunun iki yüzlü bir yaklaşım olduğu yönünde yorumlar yaptı.

"SİYASİ BEKLENTİLERİN BİREYLERİ DEĞİŞTİRME GÜCÜ", "YANİ DEMEM O Kİ SİZ İKİYÜZLÜSÜNÜZ"



Kaftancıoğlu'nun kurban bağışı için İstanbul Vakfı'na bağışta bulunulması çağrısına sosyal medyadan tepki yağdı. Sinan Gürsoy isimli sosyal medya kullanıcısı Kaftancıoğlu için "Siyasi beklentilerin bireyleri değiştirme gücü mü yoksa gerçekten iradi bir değişim mi karar veremedim..." yorumunda bulunurken, Baki Öztürk isimli sosyal medya kullanıcısı "Hani biz yobazdık, hani siz kurbana inanmıyordunuz. Yani demem o ki siz iki yüzlüsünüz" ifadelerini kullandı.

"DİRENİŞ BURAYA KADARMIŞ KOYUN KARDEŞ"


Müzisyen Umut Mürare "Direniş buraya kadarmış koyun kardeş!" diyerek tepkisini ortaya koyarken, İsmail Yılmaz, "Riya, yalan, kibir be ararsan burada gel vatandaş" yorumunu yaptı. Birçok kişi sosyal medyadan tepkisini göstermeye devam ediyor.


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