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Cani koca eşini diri diri yaktı... Mahkemenin gerekçeli kararında şoke eden ifadeler!

Cani koca eşini diri diri yaktı... Mahkemenin gerekçeli kararında şoke eden ifadeler!

Diyarbakır Ergani'de eşi Güllü Yılmaz'ın üzerine benzin döküp diri diri yakan 33 yaşındaki Can Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme gerekçeli kararında cinayetin canavarca hisle işlendiğini belirtti.

Yaşam / 16 Temmuz 2021 Cuma 09:36
Cani koca eşini diri diri yaktı... Mahkemenin gerekçeli kararında şoke eden ifadeler!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl, tartıştığı eşi Güllü Yılmaz'ı üzerine benzin döktükten sonra çakmakla tutuşturup diri diri yakarak öldüren Can Yılmaz'a (33) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, Güllü Yılmaz'ın aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığı buna rağmen işsiz olan kocasının kıskançlık krizine girip eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve sürekli tartıştıkları, gördüğü şiddete dayanamayan kadının Kadın Sığınma Evine yerleştiği anlatıldı.

Mahkeme, sanık kocanın eşini bir şekilde ikna ederek eve dönmesini sağladığı, ancak kısa süre sonra yeniden şiddet uygulamaya başladığı kaydedilen kararda, Güllü Yılmaz'ın evde vücudunun alev almasıyla can havliyle kendini kurtarabilmek için pencereden attığı belirtildi.

Otopsi raporuna göre Güllü Yılmaz'ın vücudunun yüzde 60'ındaki 2 ve 3. derece yanık nedeniyle öldüğü kaydedildi. Ölmeden önce bilinci açık olan Güllü'nün polislere son sözünün ise, 'Kocam üzerime benzin döküp yaktı, çocuklarım çok küçük onlar size emanet' dediğine dikkat çekildi.

Mahkeme, Yargıtay'ın emsal kararları da nazara alındığında, kişinin yakılarak veya uyurken kızgın yağ dökülerek ya da vücudunun parçalanarak öldürülmesinin 'canavarca hisle öldürme' suçuna emsal gösterilebileceğine işaret etti.

Sanık Can Yılmaz'ın resmi nikâhlı eşini vahşice, acı çektirerek veya eziyet ederek canavarca hisle öldürdüğü suçunun kanuni unsurlarla oluştuğunun toplanan delillerle sabit olduğu ifade edildi.

Eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığı iddiasını destekleyecek hiçbir delil bulunmadığı ve haksız tahrik indirimine yer olmadığı kaydedildi. Gerekçeli kararda, sanık hakkında iyi hal indiriminin de uygulanamayacağına işaret edildi.


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