BugünTatil mi? 16 Temmuz Tatil mi? 16 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nün gelmesiyle birlikte resmi tatil yapıldı. Milyonlarca kamu işçisinin gerçekleştirdiği resmi tatilin ardından vatandaş yarın tatil mi? ve 16 Temmuz tatil mi? sorusunu gündeme getirdi. Kamu kurumlarında çalışanlara verilen 15 Temmuz izni sonrasında gelen 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 tatil mi?
15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla birlikte bugün kamu, kurum ve kuruluşlarında faaliyet gerçekleştirilmedi. Bankalar, sağlık ocakları ve noterlerin tatil yaptığı bu günde çeşitli sorular gündeme geldi . 15 Temmuz'dan sonraki günün haftanın son günü olması sebebiyle yarın tatil mi? sorusu sorulmaya başladı. Peki, 16 Temmuz resmi tatil mi?