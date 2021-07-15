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BugünTatil mi? 16 Temmuz Tatil mi? 16 Temmuz Resmi Tatil mi?

BugünTatil mi? 16 Temmuz Tatil mi? 16 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nün gelmesiyle birlikte resmi tatil yapıldı. Milyonlarca kamu işçisinin gerçekleştirdiği resmi tatilin ardından vatandaş yarın tatil mi? ve 16 Temmuz tatil mi? sorusunu gündeme getirdi. Kamu kurumlarında çalışanlara verilen 15 Temmuz izni sonrasında gelen 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 tatil mi?

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 17:42
BugünTatil mi? 16 Temmuz Tatil mi? 16 Temmuz Resmi Tatil mi?

15 Temmuz'un resmi tatil olmasıyla birlikte bugün kamu, kurum ve kuruluşlarında faaliyet gerçekleştirilmedi. Bankalar, sağlık ocakları ve noterlerin tatil yaptığı bu günde çeşitli sorular gündeme geldi . 15 Temmuz'dan sonraki günün haftanın son günü olması sebebiyle yarın tatil mi? sorusu sorulmaya başladı. Peki, 16 Temmuz resmi tatil mi?

16 Temmuz Tatil mi?


Bir günlük resmi tatilin ardından Cuma gününün gelmesi,yle birlikte heyecan başladı! Milyonlarca kamu, kurum ve kuruluşu çalışanının merakla beklediği 16 Temmuz tatil mi? sorusuna cevap gecikmedi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Perşembe günü yapılan 15 Temmuz resmi tatilinin ardından 16 Temmuz 2021 tatili olmayacak. 16 Temmuz 2021 akşamında başlayacak olan bayram tatili 11 gün sürecek. Bu açıklama doğrultusunda yarın tatil mi? sorusunu soran vatandaşlara cevap verildi.



Yarın Tatil mi?


15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma gününün ardından gelen tatil soruları cevaplandırıldı. Yarın tatil mi? sorusunu soran vatandaşlara yarının tatil olmadığı açıklaması gerçekleştirildi.

16 Temmuz tatil mi? ve yarın tatil mi? sorularına resmi cevap getirildi.

16 Temmuz Tatil Mi?Yarın Tatil Mi?


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