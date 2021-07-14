USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Bugün Noterler Açık mı? 16 Temmuz’da Noterler Açık mı? 16 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri Bugün Noterler Çalışıyor mu? Noterlerin Çalışma Saatleri

Bugün Noterler Açık mı? 16 Temmuz’da Noterler Açık mı? 16 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri Bugün Noterler Çalışıyor mu? Noterlerin Çalışma Saatleri

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nün gelmesiyle birlikte pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil ilan edildi. Resmi tatil haberinin yayılması sonrasında vatandaştan 15 Temmuz’da noterler açık mı? ve 15 Temmuz’da noterler çalışıyor mu? soruları gündeme geldi. İşte 15 Temmuz 2021 noterlerin çalışma saatleri…

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:38
Bugün Noterler Açık mı? 16 Temmuz’da Noterler Açık mı? 16 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri Bugün Noterler Çalışıyor mu? Noterlerin Çalışma Saatleri

15 Temmuz'un resmi tatil haberinin yayınlanması üzerine pek çok soru sorulmaya başladı. Araba, ev alım satım işlemleri ve diğer finansal işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin noterleri gündeme getirmesi ile birlikte 15 Temmuz'da noterler açık mı? 15 Temmuz 2021 Noter çalışma saatleri

15 Temmuz'da Noterler Açık mı?


15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte yarın pek çok kamu, kurum ve kuruluşu resmi tatil yapacak. Halk yaşamına devam ederken kamu dairelerinde işi olan vatandaşlar çeşitli soruları gündeme getirdi. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. Yıl dönümünde noterler açık mı? Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda 15 Temmuz'da kamu çalışanlarının izinli sayılması ve 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz'da nöbetçi noterler ve noterler hizmet vermeyecek.



15 Temmuz'da Nöbetçi Noterler Açık mı?


Resmi tatillerde her yıl olduğu gibi bu yıl da noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği 15 Temmuz'da nöbetçi noterler açık mı? sorusuna cevap gecikmedi! Resmi tatillerde kamu, kurum ve kuruluşlarının tatil olması sebebiyle nöbetçi noterler açık olmayacak.



15 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri


15 Temmuz 2021 noterlerin çalışma saatleri merak ediliyor olsa da 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle tüm gün noterler ve nöbetçi noterler faaliyet gerçekleştirmeyecek.

15 Temmuz'da Noterler Açık Mı?Noterler Açık Mı?15 Temmuz'da Nöbetçi Noterler Açık Mı?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı