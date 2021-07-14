15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kuruluşun çalışmaması nedeniyle vatandaşlar “Bugün kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı?” sorularının yanıtını merak ediyor. 15 Temmuz kargo çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılıyor. Kargoların hepsi kamu kuruluşu olmadığı için bazı işyerleri tatil uygulamıyor. Peki 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı? Sizler için 15 Temmuz kargoların çalışma saatlerini yazdık.





15 Temmuz'da Kargolar Çalışıyor Mu?



15 Temmuz Aras Kargo Çalışıyor mu?



15 Temmuz MNG Kargo Çalışıyor mu?



15 Temmuz Yurtiçi Kargo Çalışıyor mu?



15 Temmuz'da çalışmayan kargolar arasında Yurtiçi Kargo da bulunuyor. Yurtiçi Kargo müşterilerine çalışmayacaklarını ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.'' Mesajıyla duyurdu.

15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle PTT, banka ve noterler çalışmıyor. PTT dışındaki kargo firmaları özel kuruluşlar olduğu için değişiklik gösterebilir.Aras Kargo, 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacağını açıkladı. Aras Kargo'nun attığı mesajda ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.'' İfadeleri yer aldı.MNG Kargo 15 Temmuz Perşembe günü çalışmalarına ara vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.'' İfadeleri kullanıldı.vesorusunun cevabı bu şekildedir.