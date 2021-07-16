Bakan Koca duyurdu: Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı!

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele sürerken, salgına karşı en önemli kozumuz olan aşılama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.



62 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI YAPILDI



Özellikle aşılamada yaş sınırının 18'e kadar düşmesiyle birlikte aşı yaptıranların sayısı da ciddi şekilde arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, Türkiye'de şimdiye kadar 62 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını bildirdi.



TÜRKİYE'DE AŞILAMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İLLER



Türkiye'de; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik aşılama oranı en yüksek olan iller arasında yer aldı. İlk dört sıradaki iller bu alanda mavi kategoride yer alırken, mavi kategoriye yakalaşan il sayısı da arttı.



TÜRKİYE'DE AŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK OLAN İLLER



Öte yandan; Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır, Gümüşhane de aşılama oranı en düşük iller arasında yer aldı.



"MEMLEKETE GİTMEDEN HEKİME BİR UĞRAYALIM"



Kurban Bayramı için memlekete gidecek olan vatandaşlarımızı da uyaran Bakan Koca, "Memlekete mi gidiyoruz? Gitmeden aile hekimine bir uğrayalım. Hem bayramlaşalım hem aşımızı olalım" ifadelerine yer verdi.