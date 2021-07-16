Aşk Mantık İntikam 5. Bölüm İzle Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm Fragmanı

Aşk Mantık İntikam yayın hayatına başladığı ilk günden beri seyircinin beğenisini kazanmayı başardı! Diğer televizyon dizilerinden farklı olan konusu ve gözde oyuncu kadrosu ile beğeniyi üzerine çeken dizi pek çok kişinin ilgi odağı haline geldi. İşte sevilen dizi Aşk Mantık İntikam 5. Bölümde neler olacak? Aşk Mantık İntikam 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı!





Aşk Mantık İntikam 5. Bölümde Neler Olacak?



Aşk Mantık İntikam Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?



Aşk Mantık İntikam Nerede Çekiliyor?

Aşk Mantık İntikam bu akşam 5. Bölümüyle seyirci karşısına çıkacak! İlk bölümünden itibaren seyircinin merakla izlediği diziOzan'ın Esra'ya karşı kıskançlığı geçen bölüme damgasını vurmuştu! Bu bölümde de kıskançlıklar devam edecek. Esra'nın Çınar ile olan yakınlığını kıskanan Ozan harekete geçiyor! Esra'yı kıskandırmak için Çağla ile ilgilendiğini göstermesinin üzerine Esra oldukça üzülecek. İkili arasında yaşanan inat şirkete de yansıyacak. Peki, Ozan, Esra'nın çocuğunu düşürdüğünü ne zaman öğrenecek?hepsi ve daha fazlası bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde!İşte FOX TV ekranlarının sevilen dizisi•Esra Erten (Burcu Özberk)•Ozan Korfalı (İlhan Şen)•Çınar Yılmaz (Burak Yörük)•Çağla Yılmaz (Melisa Döngel)•Zümrüt Korfalı (Günay Karacaoğlu)•Menekşe Erten (Zeynep Kankonde)•Ekrem Erten (Mehmet Korhan Fırat)•Yalçın Erten (Süleyman Atanısev)•Reyhan Korfalı (Birgül Ulusoy )FOX TV ekranlarında her hafta seyircisiyle buluşan Aşk Mantık İntikam hakkında en çok merak edilen sorulardan birisiSorusu oldu. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölüm çekimleri Fatih ve Balat semtlerinde çekilmektedir.Aşk Mantık İntikam her Cuma saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de!