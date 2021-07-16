Ali Erbaş'ı hedef alan Durakoğlu ve 4 avukat ağır cezada yargılanacak!

Dİyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, İstanbul 1 No'lu Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ile 4 baro yetkilisi hakkında soruşturma izni verilmişti. Adalet Bakanlığı'nın, Durakoğlu ve avukatlar hakkında kovuşturma izni verdiği de öğrenildi.





İNCELEME BAŞLATILDI



TUHAF SAVUNMA

İZİNE ONAY ÇIKTI



DURAKOĞLU VE 4 AVUKAT YARGILANACAK



'DİNİN EMİR VE YASAKLARINA SALDIRI VAR'



İstanbul 1 No'lu Barosu, geçen yıl nisan ayında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerini, yazılı açıklamayla hedef aldı. Tepki çeken açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle Avukat Fatih Danalıoğlu, İstanbul 1 No'lu Barosu hakkında suç duyurusunda bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı.İnceleme kapsamında İstanbul 1 No'lu Barosu'nun 5 yöneticisinden yazılı savunma istendi. Baro yönetimi de ortak şekilde hazırlanan savunmayı savcılığa gönderdi.Durakoğlu, savunmasında, Erbaş'ın insanları harama karşı uyarma ve birlikte mücadele etme çağrısının 'hukuksuz' olduğunu iddia etti. Durakoğlu, Diyanet İşleri Başkanı'nın en temel görevi olan insanları harama karşı uyarma ve birlikte mücadele etme çağrısının AİHM kararlarına göre hukuka aykırı olduğunu söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Baro Yönetim Kurulu üyelerine kovuşturma izni verilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'ndan izin istedi. Gerekli incelemeyi yapan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Haziran tarihli yazısında, 'kovuşturma izni' talebine olumlu yanıt verdi.İlgili yazıda, 'İstanbul 1 No'lu Barosunda kayıtlı avukatlar Abdurrahim Cenk Konukpay, Cengiz Yaka, Mehmet Durakoğlu, Tuğçe Duygu Köksal ve Yasemen Öztürkcan haklarında 28 Nisan 2020 tarihli şikayetiniz üzerine yapılan soruşturma sonunda, 11 Haziran 2021 tarihli 'olur'la kovuşturma izni verilmiş olup, gereğinin ifası için evrak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.'Avukat Fatih Danalıoğlu suç duyurusunda, 'İstanbul Barosu tarafından 'Nefret söylemi, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı ve nefret iklimini besleyici beyanlar'olarak nitelendirilen bilgiler herhangi bir kimsenin 'söylemi' değil, Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Bir Müslüman olarak mensubu bulunduğum dinin emir ve yasaklarına karşı yapılan bu saldırılarla dinî değerleri alenen aşağılama ve hakaret başta olmak üzere bir takım suç konusu eylemlerin gerçekleştirildiğini değerlendirmekteyim' ifadelerine yer vermişti.