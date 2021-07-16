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17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı

17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı

17 Temmuz Cumartesi günü Türkiye’nin sevilen dizilerinin yeni bölümler televizyon ekranlarına gelecek. Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında haftanın ortasında doğru ilerlerken seyircilerin yeni bölüm merakı devam ediyor! Milyonlarca izleyicinin beğenerek takip ettiği dizilerin yeni bölümlerine saatler kalmışken 17 Temmuz Cumartesi yayın akışı konuşulmaya başladı. Peki, 17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi Televizyonda Hangi Diziler Var? 17 Temmuz Cumartesi Hangi Diziler Var?

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 11:35
17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 17 Temmuz Cumartesi TV’de Hangi Diziler Var? 17 Temmuz Cumartesi Yayın Akışı

Türkiye'nin gözde kanallarında yeni bir hafta sonuna gelindi. Sosyal medyada gündem yaratan dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 17 Temmuz Cumartesi hangi diziler var? 17 Temmuz Cumartesi yayın akışı

17 Temmuz 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı


• 08.00 Baş Belası
• 10.30 Baş Belası
• 13.20 Kalp Yarası
• 16.10 İnanılmaz Aile 2
• 18.40 ATV Ana Haber
• 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
• 00.20 Arabulucu- Yabancı Sinema

17 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV Yayın Akışı


• 06.15 Medcezir
• 08.30 Çizgi Film Kuşağı
• 09.00 Yüksek Sosyete
• 10.30 Erkenci Kuş
• 13.45 Aramızda Kalsın
• 16.45 Güzel Köylü
• 18.45 Star Haber
• 20.00 Yerli dizi tekrar/ sinema

17 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı

17 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
• 07.45 Jack ve Fasulye Sırığı
• 10.00 Cumartesi Sürprizi
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Karaoğlan Geliyo4
• 16.30 Emine
• 18.45 Hafta Sonu Ana Haber
• 20.00 Güldür Güldür Show
• 00.15 Lila ve Eve

17 Temmuz 2021 Cumartesi TRT1 Yayın Akışı


• 05.25 İmparatoriçe Ki
• 07.55 Yeşil Deniz
• 10.45 Yedi Numara
• 12.50 Ev Sineması ‘ İmkansız Olasılık'
• 15.00 Seksenler
• 17.45 Yıldızların Yolu
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema ‘ Stajyer'

17 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 TV Filmi ‘Kıstırma'
• 10.00 Baba Nasihatı
• 12.00 Gündüz Gece
• 13.30 Aşk Bir Rüya
• 15.15 Dünyanı Tadı
• 16.00 Masum
• 18.00 Hafta Sonu Haberleri
• 21.30 Elimi Bırakma
• 00.40 Gündüz Gece

17 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Oynat Bakalım
• 09.30 Masterchef Türkiye
• 13.00 Paylaş Benimle
• 15.00 Paylaş Benimle-Yeni Bölüm
• 20.00 Masterchef Türkiye
• 00.15 Dizi

Türkiye'nin en sevilen kanallarında 17 Temmuz Cumartesi yayın akışı!

Kanal 7 Yayın AkışıTrt1 Yayın AkışıFox Tv Yayın Akışı17 Temmuz 2021 Yayın AkışıStar Tv Yayın Akışı


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