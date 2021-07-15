Yarın Tatil mi? 16 Temmuz Tatil mi?

15 Temmuz’un resmi tatil olmasıyla birlikte bugün kamu, kurum ve kuruluşlarında faaliyet gerçekleştirilmedi. Bankalar, sağlık ocakları ve noterlerin tatil yaptığı bu günde çeşitli sorular gündeme geldi . 15 Temmuz’dan sonraki günün haftanın son günü olması sebebiyle yarın tatil mi? sorusu sorulmaya başladı. Peki, 16 Temmuz resmi tatil mi?





16 Temmuz Tatil mi?



Yarın Tatil mi?



Bir günlük resmi tatilin ardından Cuma gününün gelmesi,yle birlikte heyecan başladı! Milyonlarca kamu, kurum ve kuruluşu çalışanının merakla beklediği 16 Temmuz tatil mi? sorusuna cevap gecikmedi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Perşembe günü yapılan 15 Temmuz resmi tatilinin ardından 16 Temmuz 2021 tatili olmayacak. 16 Temmuz 2021 akşamında başlayacak olan bayram tatili 11 gün sürecek. Bu açıklama doğrultusunda? sorusunu soran vatandaşlara cevap verildi.15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma gününün ardından gelen tatil soruları cevaplandırıldı. Yarın tatil mi? sorusunu soran vatandaşlara yarının tatil olmadığı açıklaması gerçekleştirildi.vesorularına resmi cevap getirildi.