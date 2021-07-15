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Türkiye korkusu bakın ne yaptırdı! Japonya'dan flaş karar!

Türkiye korkusu bakın ne yaptırdı! Japonya'dan flaş karar!

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından yerli ve milli silahlardaki başarılar dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirmişti. F-35'lerin birçok parçasını Türkiye üretirken bir anda programdan çıkarılınca ABD Türkiye'nin boşluğunu doldurmak için arayışlara girdi. ABD, Japonya'nın F-35 programına katılması için Lockeheed Martin savunma şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık bir sözleşme yaptı.

Dünya / 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:55
Türkiye korkusu bakın ne yaptırdı! Japonya'dan flaş karar!

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) günlük ihale duyurularında yer verilen, Donanmaya ait duyurularda, 'Fort Worth, Teksas merkezli Lockheed Martin Aeronautics şirketiyle 23 milyon 18 bin 589 dolarlık maliyet artı sabit ücretli bir sözleşme yapıldı. Bu sözleşme, bir Dış Askeri Satış (FMS) programına tabi ülkenin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programına entegrasyonunu ve F-35 uçak üretimi, modifikasyonları, lojistik ve idame çabaları için ülkeye özel program desteği sağlar.' denildi.



Japonya, F-35A ve F-35B serisini almak üzere ABD ile 23 milyar dolarlık alım müzakeresine girmişti.

Japonya'dan flaş karar! F-35 programına yeni bir ülke daha katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı
 


8 ÜLKE KALMIŞTI

Türkiye'nin F-35 programına katılımının Temmuz 2019'da askıya alınmasından sonra programda 8 katılımcı ülke kalmıştı.
Japonya'dan flaş karar! F-35 programına yeni bir ülke daha katılıyor! Türkiye korkusu yeni bir adım attırdı
Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu.


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