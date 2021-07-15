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Tesla Otomobilleri Fareler Neden Kemiriyor? Tesla Otomobil Sahiplerine Kötü Haber!

Tesla Otomobilleri Fareler Neden Kemiriyor? Tesla Otomobil Sahiplerine Kötü Haber!

Tesla otomobillerinde kullanılan kabloların fareler için besin olduğu görüldü! Tesla otomobillerde kullanılan kablolar, fareler için bir numaralı besin kaynağı olmuş durumda! Araçların içine giren fareler kabloları kemirerek Tesla otomobillerde büyük hasara sebep oluyor. Tesla otomobilleri fareler kemiriyor; peki ama neden?

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:51
Tesla Otomobilleri Fareler Neden Kemiriyor? Tesla Otomobil Sahiplerine Kötü Haber!

Tesla elektrikli otomobile sahip olan kişiler farelerin araçlarını kemirdiğinden şikayet ediyor! Kemirgenlerin araç içerisine girerek kabloları yemesi üzerine büyük bir panik başladı! Hepsi bu kadar da değil! Fareler fren hortumlarına ve soğutma sıvısı borularına da pek çok zararda bulunuyor. Peki, fareler neden tesla otomobilleri kemiriyor?

Fareler Neden Tesla Otomobilleri Kemiriyor?


Tesla elektrikli otomobilleri büyük bir tehlikeyle karşı karşıya! Kemirgenlerin yiyebileceği maddelerden üretilen tesla otomobil kabloları kemirgenlerin saldırısına uğruyor. Tesla elektrikli otomobili olan kişiler farelerin araçlarına zarar vermesinden şikayetçi oldular. Kemirgenlerin arabaların içine girerek kabloları yemesi oldukça fazla sıkıntıya sebep oluyor. Ancak olay bununla da sınırlı değil. Fareler ayrıca fren hortumlarına ve soğutma sıvısı borularına da çeşitli zararlarda bulunuyor.

Tesla, elektrikli otomobillerinde aktif olarak kullanılan kabloların yalıtımında petrol ürünlerinin yerine soya bazlı malzemeler kullanıyor. Bu durum böyle olunca fareler, araçların iç tesisatında kullanılan soya yalıtımlı kabloları kendilerine potansiyel yiyecek haline getiriyor. Pek çok tesla otomobil sahibi fareler neden tesla otomobilleri kemiriyor?



Tesla Garanti Kapsamına Almadı!


Tesla'nın bakım danışmanı görevinde olan Jose Solis, farelerin tesla otomobilleri kemirmesi hakkında çoğu üreticinin düşük maliyete sahip olması sebebiyle üretimde soya kullandığını belirtiyor. Bu sebeple Tesla'nın bakım danışmanı Jose Solis, kablo kemirme probleminin garanti kapsamında olmadığını belirtiyor.

Tesla Otomobilleri Fareler KemiriyorFareler Neden Tesla Otomobilleri Kemiriyor?


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