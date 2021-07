Siyasilerden şanlı direnişin 5. yılında 15 Temmuz mesajları

Kurulduğu günden beri 'devletin kılcal damarlarına' sızmak için her türlü yolu mubah gören Fetullahçı Terör Örgütü, 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarıyla gerçek yüzü ortaya çıkınca kendisini durdurmak isteyen hükümete karşı darbe girişiminde bulundu.



Milletin şanlı direnişiyle engellenen darbe girişiminin 5. yılında siyasiler anlamlı mesajlar paylaştı.





AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI



İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI



AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'İN 15 TEMMUZ MESAJI



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI:



DÜNYANIN EN BÜYÜK DİRİLİŞİ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, '15 Temmuz, millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir.' ifadesini kullandı.Kurtulmuş, 15 Temmuz'un 5'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 15 Temmuz'un, milletin darbecilerin alçak işgal planlarına karşı birlik içinde 'Türkiye Geçilmez' diyerek darbeyi önlediği ve tarihe altın harflerle yazılmış destansı direnişin adı olduğunu belirtti. 15 Temmuz'un Türkiye üzerindeki tüm emperyalist hesapların, milli irade düşmanı darbeci niyetlerin tasfiye edildiği milli duruşun adı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, '15 Temmuz, milletçe varoluş hikayemizin özeti, gaza ve şehadet ruhunun dirilişidir. 15 Temmuz millet-devlet kaynaşmasının zirvesi, milletin devletine canı pahasına sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğidir. 15 Temmuz'un 'Bedir'in Aslanları' gibi olan kahraman şehitlerine rahmet olsun. Hz. Hamza, Hz. Hüseyin efendilerimiz komşuları olsun. Rabb'im bu acıları bir daha bu millete yaşatmasın.' ifadelerini kullandı.15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Bize düşen, milletçe kazandığımız bu direnişin şuuruyla milli birlik ve kardeşlik bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. 15 Temmuz'da destan yazarak şehit olan tüm kahramanlara can borcumuz var. Her birini rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'yı tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya getirdiklerini bildirdi.Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'bir ihanetin karanlığını umudun aydınlığına çevirmenin üzerinden 5 yıl geçtiğini' anımsattı. Milli irade ve demokrasi uğruna milletin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan direnişin 5. yılında, 251 şehidin özlemi ve ecdattan emanet alınan milli şuuru, herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:'Şurası açıktır ki o karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye tasallut eden karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır. Kim bilir, hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz'de, Libya'ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır.'İçişleri Bakanlığı olarak terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik başlığında Türkiye'yi daha güvenli haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını anlatan Soylu, 'Terör örgütü PKK'yı, tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsetmişken 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı ile adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama yapıldığını dile getirdi. Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:'Şurası açıkça anlaşılmıştır ki salalar eşliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizin ortaya koyduğu cesaret, 251 şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme, sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış, geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü, bizlere ihsan etmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz'un tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin, geleceğimize de ışık tutan milli irade ve demokrasi zaferini tebrik ediyorum.'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Milletimizin topyekün milli egemenliğe sahip çıkıp, darbeci işgale direndiği o güne inançla bağlıyız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranla…' ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz!' sözüne yer vererek '15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.' ifadelerini kullandı.Bugüne kadar yaşadığımız türden bir anlayışla millet iradesine doğrudan kasteden bir hamle yapma imkanı Türkiye'de kalmamıştır. Buna millet müsaade etmez ve millet bu işin esas sahibi olduğunu artık göstermiştir.: 'Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bugün 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin 5. yılında bir aradayız. Milletimizin yazmış olduğu destanın, demokrasi destanının 5. yılındayız. Tarih boyunca bu aziz millete yapılmış en büyük kötülüklerden biri olan bu hain girişimi hep birlikte hatırlıyor ve istikbalimize kasteden bu hainleri hep birlikte lanetliyoruz. 15 Temmuz bizim için artık bir demokrasi ve milli birlik günü. Her yıl bu tarihte, 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız cumhuriyetimizin, demokrasinin, adalet ve özgürlüklerin milletçe bir ve beraber olmanın bizler için ne kadar mühim olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Düşman ayağı değmesine asla müsaade etmediğimiz, etmeyeceğimiz vatanımızın payidar olması için and içiyoruz.15 Temmuz hain darbe kalkışmasında bağımsızlığa ve milli iradeye sıkılan kurşuna karşı canını siper ederek, bu tarifsiz destanın kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm mensuplarımızla 15 Temmuz ruhuna sahip çıkıyor, FETÖ ve dini istismar eden yapılara karşı milletimizin manevi hayatına nebevi bir yöntemle katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İmam, Peygamber Efendimiz'in en önemli vasıflarından biridir ve O'nun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum.Milletçe, memleketimizi, devletimizi, demokrasimizi koruma ve ilelebet yaşatma gücümüzün, kararlılığımızın ifadesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz hayırlı olsun. Bu anlamlı günde aziz şehitleri rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize kalbi teşekkürlerimle sağlıklı yıllar diliyorum.Milletimiz, 15 Temmuz'da destan yazdı, dünyaya demokrasi dersi verdi. Binlerce yıl geçse de unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.Bayrağımız için, ezanımız için, bağımsızlığımız için hain cuntacı teröristlere karşı tüm milletimizin topyekun milli mücadele destanı yazdığı gün, 15 Temmuz! Tüm vatan sathındaki mücadelenin kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorumÖnce vatan diyerek ülkesi için canını siper eden kahramanlar, tarihe adlarını destanla yazdılar. Darbeci hainlere geçit vermediler. Bayrağımızı yere düşürmediler. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin 15 Temmuz hain darbe girişimini ilk andan itibaren kınadığını belirterek 'Türkiye, her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır.' ifadesini kullandı.Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.'Sevgili kardeşim' ifadesiyle başladığı mektubunda Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişimini önlemek için canını veren şehitleri saygı ve hürmetle andığını belirtti.Türk devletine yapılan ihanetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türk milletinin fedakarlığı ve birliği sayesinde önlendiğini vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:'Milli birlik ve beraberliğin, kararlı önderliğin ve güçlü iradenin göstergesi olan bu büyük zafer, Türk milletinin hafızasında sonsuza kadar kalacaktır. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti, bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda akıllı liderliğiniz altında siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk devleti için önemini vurgulamaktadır.'Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınadığını hatırlatarak şunları kaydetti:'Türkiye, her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır. Dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve iş birliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en yüksek noktasındadır. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Deklarasyonu, müttefik ilişkilerimizi niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyor ve iş birliğimizin gelecekteki yönlerini tanımlıyor.'Bir Millet, İki Devlet' sloganıyla Azerbaycan-Türk birliğinin ve kardeşliğinin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır.'Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletin istiklal, istikbal, bayrak ve vatanına sahip çıktığını belirterek yeryüzünde işgal etmemiş ve işgale uğramamış tek milletin Türk milleti olduğunu bildirdi.Bugün hüzün ve gurur duygusunu birlikte yaşadıklarını dile getiren Gül, "Hüznü, kederi yaşıyoruz. Bu alçak, hain saldırıya karşı canlarını vatan, millet için siper etmiş 251 şehidimiz, vatan evladımız canlarını bu vatan için verdiler, gazilerimiz var. Hem şehitlerimiz hem de gazilerimizin hüznü kalbimizde yerini tutuyor. Diğer yandan dünyanın en büyük meydan okumasıdır, en büyük dirilişidir, demokrasi zaferidir. Bundan dolayı da haklı bir gurur yaşıyoruz." dedi.