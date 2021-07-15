Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Can kaybı 7'ye yükseldi

Rize'nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Aynur Karali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sel afetinde ölenlerin sayısı 5'e çıktı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar.' dedi.



BAKAN SOYLU: 5 MİLYON LİRALIK KAYNAK GÖNDERİLECEK



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sel ve heyelanın vurduğu bölgeye ilk etapta 5 milyon liralık kaynak gönderilecek' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Çalışmalar devam ediyor. Toplam hastanelere müraacat sayısı 5 idi. 4 kişi taburcu oldu. 1 vatandaşımız da tedavi altında' ifadelerini kullandı.



BAKAN KURUM: HASAR TESPİT 2 GÜN İÇİNDE YAPILACAK



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Hasar tespit çalışmalarını, gerek merkez Rize'den gerek diğer illerden getirdiğimiz ekiplerle yapıyoruz. Hem heyelan riski altında olan binaların tespitleri yapılacak hem de daha sonra TOKİ vasıtasıyla konutlar yapılacak. Hasar tespitini 2 gün içinde tamamlayacağız' dedi.



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ana yollar bakımından hasarlı yollar var ama ulaşıma kapalı yol yok. Köy yollarında sıkıntılar var. Bütün köy yollarımıza ulaşım açılacak. Seyyar ekiplerimiz bölgede. Afetin izlerini bölgeden kaldıracağız' dedi.





Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi.



Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, 'İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız.' dedi.



'TOPRAĞIN ALTINDAN ARAÇ ÇIKIYOR'



Vatandaşların geceyi güvenli yerde geçirdiğinin altını çizen Özer, 'Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak.' ifadelerini kullandı.



Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde 2 katlı ev heyelan sonucu yıkıldı.Yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Yıkılan eve ulaşan arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde yaşayan Halil Arıcı ise selde kaybolduğu belirtildi.



Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. Evde bulunan 10 kişilik aile yaşadığı korkuyla kendilerini dışarı attı. Aile daha sonra yakında bulunan sağlık ocağına sığındı. Apartmanın bodrum katındaki ahırda bir inek ve keçi telef oldu.



KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI



Ev sahibi Fatma Sağkol 'Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım.' dedi.



Rukiye Sağkol ise 'Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile hızlıca evden çıktım.' dedi.



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti



Bugün saat 17.00 sularında başlayın yağış özellikle doğu ilçelerimizden Ardeşen'den başladı daha sonra Çayeli'nde ciddi hasarlar oluşturdu. Madenli ve Büyükköy tarafında. Akabinde Güneysu'da ciddi sel felaketi oldu.



Orada da birinin kaybolduğu söyleniyor. Daha sonra da merkezin beldelerinde etkili oldu. Şu anda maddi hasar hakkında çok bir şey söyleyemiyoruz ama son yıllarda yağan en ciddi yağışlar görüldü. Bizim için önemli olan can kaybımızın olmamasıdır.' ifadelerini kullandı.



'DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN' ÇAĞRISI



Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.



AFAD'DAN AÇIKLAMA:



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Rize ili Muradiye Beldesi, Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla bugün gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır.



Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.'



RİZE VALİLİĞİNDEN İL GENELİNDE YAŞANAN SEL VE HEYELANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:



Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir, enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılan 2 kişiyi arama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi.



Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahalle'de birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, '6 ayrı bölgeden 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli beldesinde, belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır.' ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği aktarılarak, şöyle devam edildi:



'Ayrıca Kıbledağı Çamlıca köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Bu noktadaki arama kurtarma çalışmaları Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez mahallelerinin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize merkez Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bir bina yıkılmış, enkaz altında 2 kişinin kaldığı bilgisi alınmıştır. AFAD, itfaiye, İDAK, JAK ve jandarma ekipleri iş makinelerin desteğinde arama kurtarma çalışmalarını yürütmektedir. Yine Muradiye beldesinin birçok noktasında heyelanlar nedeniyle mahsur kalan aileler bulunmaktadır.'



Rize merkez ve Salarha vadilerindeki birçok köyden, konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar olduğu kaydedildi.



Açıklamada, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğine dikkati çekildi.



Vali Kemal Çeber başkanlığında ilgili tüm kurumların katılımıyla İl AFAD binasında kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, İl Koordinasyon Kurulunun bütün üyelerin katılımıyla tam faal halde çalışmalarına devam ettiği, çeşitli kanallardan gelen ihbarların anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.



AFAD'DAN YENi AÇIKLAMA



AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), Rize'de şiddetli yağış sonrası il genelinde yaşanan sel ve su baskınları neticesinde 103 kişinin tahliye edildiği, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, salı günü başlayıp dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar neticesinde, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınlarının meydana geldiğini belirtildi. Çayeli Bakır istasyonunda metrekareye 190 kilo, Çayeli TEİAŞ istasyonunda metrekareye 148 kilo ve Güneysu'da metrekareye 207 kilo yağış düştüğü belirtilerek, 'Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu çok sayıda ihbarın alındığı bilgisi alınmıştır. Merkez Muradiye beldesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 2 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, 4 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmaları, halihazırda bölgeye ulaşan 85 personel ile devam etmektedir' denildi.



Arama çalışmalarına destek amacıyla Trabzon, Giresun ve Samsun'dan canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Taşlıdere mevkisinde arama çalışmalarına devam ettiği, AFAD'a bağlı İl Müdürlüklerinden 29, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 10 olmak üzere toplam 39 dalgıcın da görevlendirildiği kaydedildi.



'103 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'



Bölgede zarar ve hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



'72 köy yolu kapalı olup; İl Özel İdare yol ağında toplam 29 iş makinası 50 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden 1 kombi vidanjör, 1 normal vidanjör, 1 ekskavatör, 4 kamyon Güneysu ilçesine görevlendirilmiştir. Karayolları ağında kapalı yol bulunmamaktadır. Karayolları ağında toplam 6 farklı noktada 37 iş makinası ve toplam 40 personel ile çalışmalar sürdürülmektedir



İl genelinde 288 trafo merkezinde toplam 24 bin aboneye enerji verilememiştir. Arızaların giderilmesine yönelik ekip planlamaları yapılmıştır. Çayeli Büyükköy beldesinde 7 farklı noktada 35 kişi, Güneysu ilçesinde 4 farklı noktada 20 kişi, Muradiye beldesinden 3 kişi, merkez Karayemiş'ten 30 kişi, Ambarlık köyünden 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişi tahliye edilmiştir.'



Ayrıca, Güneysu Spor Lisesi yurduna Güneysu Merkez Mahallesi'nden tahliye edilen 15 kişinin yerleştirildiği belirtildi.