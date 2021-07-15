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Yaşam
Rize'de ki felaketin büyüklüğü sabah ortaya çıktı!

Rize'de ki felaketin büyüklüğü sabah ortaya çıktı!

Rize'de sağanak yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanın büyüklüğü, sabah olmasıyla gün yüzüne çıktı!

Yaşam / 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:39
Rize'de ki felaketin büyüklüğü sabah ortaya çıktı!

Rizenin Güneysu ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu heyelan, günün ağırmasıyla birlikte drone ile görüntülendi.

Öğle saatlerinden birlikte yağmaya başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri oluştuğu bölgede evleri ve iş yerlerini sular bastı.

SEL SONRASI ENKAZ

Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı.
Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki enkaz alanı, sabah olunca gün yüzüne çıktı.
Rize'deki heyelan alanı havadan görüntülendi-Video



ÖLÜ SAYISI 2'YE, KAYIP SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 2'ye, kayıp sayısı ise 6'ya yükseldi.
Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1'i olan 75 yaşındaki H.C'nin cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı. Aynı enkazda 2 kişi ise aranıyor.
Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranıyor.
Güneysu ilçesi Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Güneysu ilçesinde ise çöken bir evin enkazında kalan 3 kişiye daha ulaşılamadığı ortaya çıktı.
Kentte sel afetinde şuana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kayboldu, 4 kişi yaralı kurtarıldı.
Rize deki heyelan alanı havadan görüntülendi.


HELİKOPTERLER DE DAHİL OLACAK

Arama çalışmalarında AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından yürütülüyor.
Kurtarma işlerine sahil güvenlik ekipleriyle birlikte helikopterlerin de dahil olacağı aktarıldı.


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