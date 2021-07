ABD'nin New York şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajının yer aldığı ve çeşitli görsellerin bulunduğu LED ekranlı araçlar gezdi.



New York'un Manhattan bölgesinde dolaşan araçlarda Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden görseller de gösterildi.