Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika Kurban Bayramı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının yurt genelinde 6-10 derece artacağına yönelik bir uyarı paylaşımında bulundu.



HAFTA SONUNA DİKKAT!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında "Önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.



DOĞU KARADENİZ VE ANADOLU'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR



"Önümüzdeki beş gün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de hafta sonuna kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli yağışlarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir."

