Kutlu direnişin destanı 5 yaşında: Asla unutmayacak, unutturmayacağız

251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 734 vatandaşımızın gazi olduğu hain kalkışma, vatandaşlarımızın darbecilerin karşısında kahramanca mücadelesiyle başarısız bir darbe girişimi olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.





MİLLET, LİDERİYLE MEYDANA İNDİ

BOMBALARLA VURDULAR

İHANETİ ÇIPLAK ELLERLE DURDURDULAR

ŞEHİTLER İÇİN 251 HATİM OKUNACAK

O kanlı gecenin ilk işareti, 15 Temmuz gecesi saat 22.00 sularında adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçişinin kapatılmasıyla verildi. Kalkışma olduğu izlenimi üzerine milyonlarca vatandaş teyakkuza geçti. FETÖ'cü darbecilerin hedefinde olan Başkan Erdoğan'ın, bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak halkı hainlere karşı meydanlara çağırması üzerine milyonlar darbeci hainlerin karşısına dikilmek üzere meydanlara ve darbecilerin işgali altındaki noktalara akın etti.Erdoğan'ın konuşmasından yaklaşık 10 dakika önce FETÖ cuntası tarafından TRT'de zorla darbe bildirisi okutuldu. Darbe girişiminin seyrini değiştiren konuşmalardan bir tanesini de o dönem 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar yaptı. Darbe girişimine o gece TSK'ya sızmış olan yaklaşık 8 bin FETÖ mensubu katıldı. Darbe girişimi esnasında 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silah kullanıldı.Darbenin başarısız olacağının anlaşılmasına rağmen o karanlık gecenin aydınlandığı sabah saatlerine kadar toplam 8 saat 23 dakika boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü işgal eden darbecilerin teslim olmasıyla darbe başarısızlığa uğratılmış oldu. O karanlık gecede köprüde 34 vatandaşımız tank ve mermilerle vurularak şehit edildi. Darbeci pilotların en kanlı eylemlerinden bir diğeri ise, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nı bombalaması oldu.Buraya atılan bombalarla 44 özel harekat polisimiz şehit düştü. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve demokrasisine savaş açan darbeciler, o karanlık gece millete ait olan savaş uçakları, helikopterler ve tanklarla daha önce görülmemiş bir şekilde kendi halkına kurşun yağdırdı. Teröristlere bile atılmayan bombalar, kahraman özel harekatçı polislerimize, 7'den 70'e meydanlara koşan vatandaşlarımıza atıldı. FETÖ'cü teröristler, emniyet binalarını, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ni ve milli egemenliğin sembolü olan TBMM'yi de bombardımana tuttu.Hainlerin kışlalardan çıkardığı tankları, kahraman halk çıplak elleriyle durdurdu. Millet tank ve zırhlı araçların karşısında durarak büyük bir direnişe destanına imza attı. İhanet, vatansever subaylar ve emniyet güçlerinin milletle omuz omuza mücadelesi sonunda başarısızlığa mahkûm edildi.Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 15 Temmuz günü ikindi namazı öncesinde Ankara'da Tacettin Camisi'nde, İstanbul'da Mihrimah Sultan ve Taksim Camisi'nde, İzmir'de ise Hisar Camisi'nde 251 şehit için hatim okunacağını açıkladı.